11 Nisan 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Yeniden Refah Partisi'nde 'kadın - erkek yan yana oturamaz, fotoğraf çektiremez' kavgası

Yeniden Refah Partisi'nde 'kadın - erkek yan yana oturamaz, fotoğraf çektiremez' kavgası

YRP'nin toplantısında bir partili milletvekili aday listesinde 5'inci sırada yer alan Havva Türk'ün oturduğu yerin değişmesini söyledi. "Kadın ile erkek yan yana fotoğraf çekilemez. İslamiyet’te böyle olmaz” dendi. Kadın milletvekilinin yeri değiştirilince “Oldu mu şimdi? Kurtardık mı İslamiyet’i?" dedi.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 12:18
Takip Et

Yeniden Refah Partisi'nde kadın - erkek yan yana oturamaz kavgası

Yeniden Refah Partisi'nde 'kadın - erkek yan yana oturamaz, fotoğraf çektiremez' kavgası
+
Aa
-

Yeniden Refah Partisi’nin (YRP) Aydın il toplantısında ‘İslamiyet kavgası’ çıktı.

Aydın İl Başkanı Osman Çağrı Çerçi başkanlığında milletvekili adayları ve il yönetim kurulu üyeleri toplandı.

Zeybekhaber'in aktardığına göre; toplantının basına açık kısmında milletvekili adaylarının bir arada olduğu fotoğraf çekiminde bir partili, milletvekili aday listesinde 5'inci sırada yer alan Havva Türk'ün oturduğu yerin değişmesi gerektiğini söyledi.

"KADIN VE ERKEK YAN YANA FOTOĞRAF ÇEKİLEMEZ"

İkinci sıra adayı Bülent Ay'ın İstanbul'dan birlikte geldiği ve ar-ge ekibinden olduğu öğrenilen partilinin talebi üzerine Havva Türk yerini değiştirdi.

Sonrasında ise Havva Türk'ün sandalyesinin yaklaşık bir metre uzağa alınmasını istedi. Bu isteğe İl Başkanı Osman Çağrı Çerçi tepki gösterdi ve Havva Türk'ün yerinde kalmasını istedi. İl başkanına sesini yükselten partili "Kadın ile erkek yan yana fotoğraf çekilemez. Biz İstanbul'da da böyle yapıyoruz. Biz neyi temsil ediyoruz? Bizim amacımız ne? İslamiyet’te böyle olmaz" ifadelerini kulandı.

"BURASI BAŞKANLIK MAKAMI KARARI BEN VERİRİM"

İl binasındaki tartışma bu sözler üzerine büyüdü. İl Başkanı Osman Çağrı Çerçi, önce ikinci sıra adayı Bülent Ay'dan ekibindeki partiliyi dışarı çıkarmasını istedi fakat Bülent Ay da kadın ve erkeğin yan yana fotoğraf çekilemeyeceğini söyledi.

“SEN BANA İSLAMİYET DERSİ VEREMEZSİN”

Başkan Çerçi tartışmayı başlatan partiliye "Sen bana İslamiyet dersi veremezsin. Ben o dersleri aldım. Burası başkanlık makamı ve burada kararları ben veririm. Şikâyetin varsa genel merkeze şikâyet et alsınlar beni görevden. Senin bu söylediklerine göre kadın milletvekili de olmamalı. Yarın çalışmalar başlayınca bir milyon insan görecek" dedi.

İKİNCİ KEZ TARTIŞMA YAŞANDI

Milletvekili adayı Havva Türk'ün oturacağı yer belirlendikten sonra Başkan Çerçi'nin partiliye, "Oldu mu şimdi? Kurtardık mı İslamiyet’i?" demesi üzerine partili bu kez, "Sen şu an İslamiyet'e hakaret ediyorsun" diyerek il başkanının üzerine yürüdü.

Tartışma araya giren diğer partililerin müdahalesi ile bitti.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son anket ortaya çıkardı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve İnce'nin oy oranları belli oldu
1
﻿Son anket ortaya çıkardı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve İnce'nin oy oranları belli oldu
﻿Son anket ortaya çıkardı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve İnce'nin oy oranları belli oldu
﻿İşte ikinci turda kazanan lider. Siyaset kulisleri bu anketin sonucunu konuşuyor
2
﻿İşte ikinci turda kazanan lider. Siyaset kulisleri bu anketin sonucunu konuşuyor
﻿İşte ikinci turda kazanan lider. Siyaset kulisleri bu anketin sonucunu konuşuyor
﻿Kassandra 20 Nisan'da olacakları açıkladı. Alarm zilleri çalıyor
3
﻿Kassandra 20 Nisan'da olacakları açıkladı. Alarm zilleri çalıyor
﻿Kassandra 20 Nisan'da olacakları açıkladı. Alarm zilleri çalıyor
﻿Flaş flaş... Emekli ikramiyelerinde yeni gelişme
4
﻿Flaş flaş... Emekli ikramiyelerinde yeni gelişme
﻿Flaş flaş... Emekli ikramiyelerinde yeni gelişme
﻿Tıp tarihinin en kara lekesi. Okudukça isyan edeceksiniz
5
﻿Tıp tarihinin en kara lekesi. Okudukça isyan edeceksiniz
﻿Tıp tarihinin en kara lekesi. Okudukça isyan edeceksiniz
﻿Sandık kurullarında HDP yerine MHP olacak. YSK'den kritik seçim kararı
6
﻿Sandık kurullarında HDP yerine MHP olacak. YSK'den kritik seçim kararı
﻿Sandık kurullarında HDP yerine MHP olacak. YSK'den kritik seçim kararı
﻿AKP'de 'liste' depremi. İstifa etti. Flaş Berat Albayrak detayı
7
﻿AKP'de 'liste' depremi. İstifa etti. Flaş Berat Albayrak detayı
﻿AKP'de 'liste' depremi. İstifa etti. Flaş Berat Albayrak detayı
﻿Minare yıkımında facia: 1 ölü
﻿Minare yıkımında facia: 1 ölü
﻿Minare yıkımında facia: 1 ölü
﻿3,7 milyon liralık kaçak bilgisayar ve aksamı ele geçirildi
﻿3,7 milyon liralık kaçak bilgisayar ve aksamı ele geçirildi
﻿3,7 milyon liralık kaçak bilgisayar ve aksamı ele geçirildi
﻿Gaz sancısı nedir?
﻿Gaz sancısı nedir?
﻿Gaz sancısı nedir?
﻿Galatasaray ve Beşiktaş'ın TFF Başkan adayı belli oldu
﻿Galatasaray ve Beşiktaş'ın TFF Başkan adayı belli oldu
﻿Galatasaray ve Beşiktaş'ın TFF Başkan adayı belli oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.