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Cumhur İttifakı ortağı Yeniden Refah Partisi'nden AKP'ye ağır eleştiri: Başta liyakatsiz insanlar var

Cumhur İttifakı ortağı Yeniden Refah Partisi milletvekili adayı Ercan Aras, iktidarın tarım ve hayvancılık politikalarını eleştirdi. Aras, “Yüz ineğini kesen bir kişi şimdi yirmi tane inek alabilir hale geldi. Bunun sebebi ise liyakatsiz insanların başta olması.” dedi.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 22:59
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Cumhur İttifakı ortağı Yeniden Refah Partisi'nden AKP'ye ağır eleştiri

Cumhur İttifakı ortağı Yeniden Refah Partisi'nden AKP'ye ağır eleştiri: Başta liyakatsiz insanlar var
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Cumhur İttifakı ortaklarından Yeniden Refah Partisi'nin 28. Dönem Kayseri Milletvekili Adayları Önder Narin, Ercan Aras, Ali Rizvan, Adem Kahveci, Murat Yılmaz, Cengiz Gençtürk ve Yusuf Adıyaman, Hacılar ilçesinde Hürmetçi Mahallesi’ni ziyaret etti. Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı da olan Yeniden Refah Partisi Milletvekili Adayı Ercan Aras, iktidarı tarım ve hayvancılık politikaları üzerinden eleştirdi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, “Çiftçinin cebinde parası yok” diyen Aras, sistemli tarım konusunda birçok projeyi hayatı geçireceklerinin sözünü verdi. Tarım konusunda hükümetin önemli adımlar atması gerektiğini belirten Aras, “Türkiye dünyanın en büyük arazilerinden birisine sahip olan bir ülkedir. Biz bu şartlarda ne yapıyoruz. Dışarıdan buğday ve mısır gibi birçok tarım ürünü alıyoruz. Neden alıyoruz, hep plansız ekim ve düzensiz bir işleyişten dolayı” diye konuştu.

“RANTA AÇIK KAPI BİZİM TARIM VE HAYVANCILIĞIMIZI BİTİRİYOR

Tarım arazilerinin imara açılarak ranta kurban edildiğini söyleyen Aras, “Tarım arazileri kesinlikle imara açılmamalı. Kayseri’de Karpuzatan’dan tutun, şehir hastanesinden Boğazköprü’ye kadar olan alanda benim yüreğim acıyor. Buralar tarım konusunda Kayserimizi doyurur. Oraların beş metre aşağıları su. Buralar ne yapıldı hep imara açıldı. İşte plansız ve programsız ranta açık kapı bizim tarım ve hayvancılığımızı bitiriyor" dedi.

“BUNUN SEBEBİ İSE LİYAKATSİZ İNSANLARIN BAŞTA OLMASI”

Türkiye'de yanlış politikalar yüzünden hayvancılığın bitme noktasına geldiğini kaydeden Ercan Aras, "Tarım Bakanı'nın dışarıdan canlı hayvan alınacak demesi ile 3 dolara satılan canlı hayvanlar 4.5 dolara çıktı ve vermiyorlar. Ülkeye ithal hayvan getirmek doğru bir şey değil, çok yanlış bir iştir. Peki ülkemiz neden ithal hayvan getirme işine girdi. Ülkemizde son dört yıldır anaç hayvanlar kesiliyor. İnsanlar süt ineğini kestirdi. Neden kestirdi. İki liraya süt satılıyordu. Su ile süt aynı fiyata satılır hale gelmişti. Sütü sağıyor vatandaşımız zarar. Yine sağıyor, yine zarar. 'Zarar edene kadar bu ineklerimi kesip kurtulayım' dedi. Süt ineği ve dana bitti. Süt oldu şimdi on lira. Yüz ineğini kesen bir kişi şimdi yirmi tane inek alabilir hale geldi. Bunun sebebi ise liyakatsiz insanların başta olması" ifadelerini kullandı.

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