Ufuk Özkan son halini paylaştı. Menajerinin açıklamaları kafaları karıştırmıştı

Yakalandığı hastalık nedeni ile hayranlarını üzen oyuncu Ufuk Özcan, son halini gösteren bir fotoğraf paylaştı. Ufuk Özkan'ın menajeri dün yaptığı açıklamada "Bu konuda daha fazla konuşmak istemiyor. Diyet yüzünden siroza yakalandığı kesinlikle doğru değil kendisi zaten yıllardır takip altındaydı" şeklinde açıklama yapmıştı

Ufuk Özkan son halini paylaştı. Menajerinin açıklamaları kafaları karıştırmıştı

Editör: Özlem KIRAL

Oyuncu Ufuk Özkan'ın siroza yakalandığı haberi sevilerinde büyük üzüntü yaratmıştı. Zayıflamış haliyle görenleri şaşırtan Ufuk Özkan son halini paylaşıp sevenlerine seslendi.

Geniş Aile' dizisindeki Cevahir karakteriyle tanınan 48 yaşındaki Ufuk Özkan, son halini sosyal medya hesabından paylaştı.

odatv-image-99-cf077fe8b4904e.webp

''Son günlerde TV’de, sosyal medyada gösterilenler geçen seneye ait. Karaciğerimle alakalı amonyak zehirlenmesi yaşamıştım tabii diyet vardı abartılı şekilde…''

“SON HALİM BUDUR”

"Şu an 2’nci evre sirozum. Yarın sağlığımla ilgili tetkikler ve tahlillerden sonra gidişat ile ilgili buralardan bilgi paylaşacağım. Son halim bu şekildedir, yazan arayan herkesle paylaşmak istedim. Merak etmeyin kapının önünden uzaklaşmayacağım. İyi ki varsınız…"

İlgili Haberler
Karaciğer nakli bekleyen Ufuk Özkan'ın menajerinin açıklaması kafaları karıştırdı. Meğer gerçek başkaymış
Karaciğer nakli bekleyen oyuncu Ufuk Özkan'dan Sağlık Bakan'ı Koca'ya teşekkür
Siroz olan Ufuk Özkan’dan yeni açıklama. Sözleri yürekleri sızlattı
Siroza yakalanan Ufuk Özkan'ın hastalığı nereden kaptığı ortaya çıktı. Sakın siz yapmayın aynı şey sizin de başınıza gelebilir
Öne Çıkanlar
Benzine gelen %20 ÖTV zammına yandaş Misvak bile isyan etti
Benzine gelen %20 ÖTV zammına yandaş Misvak bile isyan etti
Benzin bir gecede 28 TL’den 35 TL’ye çıktı. Maaşlara cücük kadar zam ÖTV’ye gelince haşırt dı bilekbord
Benzin bir gecede 28 TL’den 35 TL’ye çıktı. Maaşlara cücük kadar zam ÖTV’ye gelince haşırt dı bilekbord
Vatandaşa önce sela sonra Fatiha
Vatandaşa önce sela sonra Fatiha
Aspartam nedir? Aspartam kanserojen midir?
Aspartam nedir? Aspartam kanserojen midir?
AKP’nin alkışımızı yarım bırakan projesi
AKP’nin alkışımızı yarım bırakan projesi
Akaryakıta zam mı geldi? Benzin ve mazot ne kadar kaç TL oldu?
Akaryakıta zam mı geldi? Benzin ve mazot ne kadar kaç TL oldu?
Son Haberler
ENAG’ın kurucusundan vahim açıklama: Yıllarca devam edecek Ekonomi
ENAG’ın kurucusundan vahim açıklama: Yıllarca devam edecek
Küçük Kız çocuklarını giyinme kabininde çektiler. Ayağa kaldıran görüntüler Dünya
Küçük Kız çocuklarını giyinme kabininde çektiler. Ayağa kaldıran görüntüler
Van’da göçmen kaçakçılığına 5 tutuklama Güncel
Van’da göçmen kaçakçılığına 5 tutuklama
Düğün evi kan gölüne döndü: 1 ölü 19 yaralı Güncel
Düğün evi kan gölüne döndü: 1 ölü 19 yaralı
Türkiye'ye büyük uyarı yapıldı. Kerberos bitti Karon sıcaklığı geliyor Güncel
Türkiye'ye büyük uyarı yapıldı. Kerberos bitti Karon sıcaklığı geliyor
Parkta öldürüldü Güncel
Parkta öldürüldü
Arjantin'de 6,6 büyüklüğünde deprem Dünya
Arjantin'de 6,6 büyüklüğünde deprem