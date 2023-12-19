Flaş... Flaş... Süper Lig'de görülmemiş olay. İstanbulspor, Trabzonspor maçında sahadan çekildi

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Flaş... Flaş... Süper Lig'de görülmemiş olay. İstanbulspor, Trabzonspor maçında sahadan çekildi
Süper Lig'de tarihi bir olay yaşandı. İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu hakem Ali Şansalan'a tepki olarak takımı sahadan çekti.

Süper Lig her geçen gün yeni bir şok olayla karşı karşıya kalıyor. 15. haftada hakem Halil Umut Meler saha içinde Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca tarafından yumruklanmıştı.

Süper Lig'in 17. haftasında da tarihte görülmemiş bir olay yaşandı. İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, hakem Ali Şansalan'ın kararına tepki olarak takımı sahadan çekti. İstanbulsporlu futbolcular ve Trabzonspor cephesi uzun süre Başkan Ecmel Faik Sarıalioğlu'nu bu kararından vazgeçmesi için uğraştı. Ancak Ecmel Faik Sarıalioğlu bu kararından vazgeçmedi.

Olayların fitilini aleşleyen pozisyon ise Trabzonspor'un golü öncesi yaşandı.

Dakikalar 68'i gösterdiğinde İstanbulsporlu Loshaj, Trabzonspor ceza sahası çizgisinde Mendy ile gidiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı.

Pozisyonun devamında atak geliştiren Trabzonspor, Onuachu ile 2-1'lik üstünlüğü yakaladı.

İşte bu pozisyonda İstanbulspor adeta ayaklandı. Pozisyon VAR tarafından incelendikten sonra hakem Ali Şansalan'a orta noktayı gösterdi ve maç yeniden başladı.

Bir süre sonra İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu saha kenarına geldi ve futbolcularına "Sahayı terk edin" uyarısı yaptı.

Bir süre direnen oyuncular, Başkan Ecmel Faik Sarıalioğlu'nu ikna etmeye çalıştı. Hatta yabancı oyunculardan Simon Deli diz bile çöktü.

Ancak hiçbir uyarıyı kabul etmeyen Ecmel Faik Sarıalioğlu takımı sahadan çekti.

Karşılaşma 2-1 Trabzonspor'un üstünlüğü ile devam ederken maç 73. dakikada yarıda kaldı.

Karşılaşma ile ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.

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İstanbulsporlu Simon Deli, Başkan Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun ayaklarına kapandı, kararından vazgeçmesini istedi. Ancak başarılı olamadı.

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