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Kontrolden çıkan kamyonet şarampole uçtu: 1’ağır 3 yaralı

Sivas’ta bir kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 17:19
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Sivas’ta kamyonet şarampole uçtu: 1’ağır 3 yaralı

Kontrolden çıkan kamyonet şarampole uçtu: 1’ağır 3 yaralı
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Sivas’ta kamyonetin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Gürün ilçesi Kaş köyü mevkiinde meydana geldi. T.C.(60) idaresindeki 38 LB 668 plakalı Mitsubishi marka Sivas Meteoroloji Müdürlüğüne ait kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole uçtu.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Ş.G. (51) ve C.G. (30) yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan C.G.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.


(Kaynak: İHA)

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