Siyaset, muhalefet, kıyamet

1985’te Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nde (SSCB) Cumhurbaşkanı Mihail Gorbaçov, “kıyamet” denilecek boyutta önemli reform programı başlattı:

-Perestroyka; ekonomik ve politik anlamda yeniden yapılanma ve birlik ülkelerine bağımsızlık vermekti.

-Glasnost; şeffaflık hedefiydi.

1989’da Berlin Utanç Duvarı yıkıldı.

Gorbaçov’u devirmek için yardımcısı Gennady Yanayev, Başbakan Valentin Pavlov, Savunma Bakanı Dmitriy Yazov, İçişleri Bakanı Boris Pugo 19 Ağustos 1991’de darbe başlatıp Parlamento binasını tanklarla çevirdiler.

-Yeltsin tanka çıktı, kıyamet koptu…

-SSCB dağıldı.

CHP lideri Özgür Özel ile Sözcü yazarı Deniz Zeyrek’in SZC TV’deki tartışması üzerine hatırlattım.

-“Kıyamet koparma…”

Değerli okurlarım,

Sizler benim, “Siyaset, muhalefet ve kıyamet” yanlısı olduğumu bilirsiniz.

Yazdıklarımdan örnekler vereyim.

16 Nisan referandumunda oy verme işlemi devam ederken AKP’nin, “Mühürsüz oylar geçerli sayılsın” diye Yüksek Seçim Kuruluna yaptığı başvurması üzerine CHP yönetimi on binlerce kişiyi YSK önüne toplayıp;

-Kıyameti koparmadı.

2019 yerel seçim hezimeti sonrası MHP lideri Devlet Bahçeli’nin, “2023’te adayımız Recep Tayyip Erdoğan” demesi üzerine muhalefet, Anayasa’nın 101. Maddesini hatırlatıp “Erdoğan 2 dönem seçildi 3. dönem aday olamaz” diyerek;

-Kıyameti koparmadı.

Anket firmaları zamanında seçimde anayasaya göre aday olma imkânı olmayan Erdoğan’ı 2019-2023 döneminde 4 yıl boyunca anketlerde aday gösterdiler ama muhalefet;

-Kıyameti koparmadı.

2023 cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi TRT ve yandaş televizyonlar Kemal Kılıçdaroğlu ile PKK’lıların sahte video ve haberlerle kumpas haberleri yapmaları üzerine CHP yönetimi;

-Kıyameti koparmadı.

Can Atalay hakkındaki Anayasa Mahkemesi kararlarına karşın Yargıtay’ın AYM’nin 9 üyesi hakkında suç duyurusu bulunmasına CHP yönetimi;

-Kıyameti koparmadı.

“Kıyamet” siyaseten nasıl koparılır söyleyeyim;

Mühürsüz oylarla rejim mi değiştirmek isteniyor, YSK’ya itiraz eder binalarının önüne on binleri yığar protesto edersiniz. YSK üyeleri hakkında da suç duyurusunda bulunur, onları kamuoyuna ifşa edersiniz.

Erdoğan’ın 3. kez adaylığı için 4 yıl boyunca tüm ülkeye afişler asar tepki gösterir, tüm açıklamalarında, söyleşilerinizde, “Erdoğan’ı mağdur etmeyelim” diyeceğinize Anayasa’ya sahip çıkardınız.

YSK’ya yapılan Erdoğan başvurusu üzerine on binleri YSK önüne yığar, “Kabul edemezsiniz” baskısı yaparsınız.

Can Atalay için “Anayasa” temalı büyük mitingi şehitlerimiz nedeniyle iptal etmez, “Şehitlere rahmet, teröre lanet” temasına çevirerek iptal etmezdiniz.

CHP yönetimi tüm bu gelişmelere karşın, tüm çağrılarıma rağmen;

- Kıyameti koparamadı…

Ancak; CHP’de kıyamet koptu. 13 yıl genel başkan olan Kemal Kılıçdaroğlu görevi Özgür Özel’e devretti.

Son olarak hep içimde kalan şu düşüncemi de yazayım.

15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi İstanbul Atatürk havaalanına inen CHP lideri Kılıçdaroğlu çıkıştaki tankı görünce, önüne geçip protesto etmeli fotoğraf ve videoları da o gece sosyal medyadan paylaşmalıydı.

İlaveten Yenikapı mitingine katılıp yanında yer alacağına FETO’cuları yargıya, askeriyeye, emniyete yerleştirdiği ve darbe girişimine neden olduğu için Erdoğan’ı istifaya çağırmalıydı.

- Kıyamet kopardı…

2018’de CHP tek başına iktidar Kemal Kılıçdaroğlu dünyada ve Türkiye’de efsane lider olurdu.

Özetle CHP lideri Özgür Özel’e bu hatırlatmaları yapıyor, TRT hakkındaki eleştirilerine katılıyor ve diyorum ki;

Bu ucube, baskıcı, anayasa tanımayan, kumpasçı Tek Adam rejimine karşı

Aktif muhalefet yapmak, siyaseten kıyamet koparmak şarttır.