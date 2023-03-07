A Haber'de derin analiz. Siyaset tarihinde böylesi yok

Saadet Partisi Genel Merkezi’nde bir araya gelen muhalefet partisi liderleri toplantı sonunda ortak bir metin yayımladı.

Söz konusu metinle birlikte Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu da duyuruldu.

A Haber ekranlarında ise 6 Genel Başkanın imzaladığı ortak metin bildirisinin incelendiği anlar sosyal medyada gündem oldu.

Genel başkanların imzaladığı metni inceleyen İlyas Topsakal, “Kemal Kılıçdaroğlu’ndan sonra neden Meral Akşener yok mesela. Neye göre yapmışlar hiçbir şeye göre. Parti büyüklüğü desen Ali Babacan var… Parti adı alfabetik sıraya göre herhalde” diye konuştu.

Topsakal ile birlikte stüdyoda bulunan diğer isimlerin de bildiri metnini incelediği anlar sosyal medyada kısa sürede dalga konusu haline geldi.