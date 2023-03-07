CHP'den 'Bay Kemal' videosu geldi. Seçim kampanyası bu görüntülerle başlatıldı

CHP Genel Merkezi, Millet İttifakı'nın Saadet Partisi Genel Merkezi'nde yaptığı toplantısı sonrasında cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun hayatını ve siyasi kariyerini anlatan bir video yayınladı. “Onunkisi bir cumhuriyet hikayesi” sözleriyle başlayan video “Doğrul milletim, asla başını eğme, başlıyoruz" ifadeleriyle bitti.



“NAZİMİYE İLÇESİNDE BÜYÜYEN KÜÇÜK BİR ÇOCUĞUN HİKAYESİ”

CHP’nin sosyal medya hesabından yayınlanan videoda Cumhuriyet’in ikinci yüzyılı vurgusu yapıldı. Yayınlanan videoda şunlar kaydedildi:



"Onunkisi bir Cumhuriyet hikayesi. Tunceli’nin Nazimiye ilçesinde büyüyen küçük çocuğun, Cumhuriyet’in şefkatli ellerinde büyük bir devlet adamına dönüşmesinin hikayesi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarını örnek alarak yaşamını memlekete adayan bir insanın hikayesi.



Siyasi tartışmaların vazgeçilmez galibi olarak tanıdı onu halk kitleleri. Nazimiyeli öğrenci Kemal gibi, CHP’li Kemal Kılıçdaroğlu da dersine iyi çalışıyor, siyasi rakiplerini canlı yayınlarda sus pus ediyordu. Halkın cüzdanına gözünü dikenlere meydan okurken bilgisine, azmine, milletin gücüne güvendi. Hepimiz için hesap sordu. Görevden hiç kaçmadı.



“HEDEF GÖSTERİLDİ, VAZGEÇMEDİ”

Emanet bildiği CHP Genel Başkanlık koltuğunun hakkını verebilmek, milletin sesi olabilmek, ayrıştırmak değil birleştirmek için canını dişine taktı. En çok o eleştirildi, vazgeçmedi. Hedef gösterildi, vazgeçmedi. Canına kastettiler, vazgeçmedi.



O, adalete inandı. ‘Birimiz için adalet yoksa hiçbirimiz için yoktur’ diyerek yollara düştü. Ankara’dan İstanbul’a, 25 gün boyunca 450 km yolu hepimiz için yürüdü. O, Türkiye’nin birliğine inandı. Bizi bölmek için farklılıklarımızı sömürenlere isyan etti. Helalleşme çağrısıyla birlikte, Türkiye olduğumuzu, birlikten kuvvet doğduğunu gösterdi.



“BAY KEMAL GELİYOR”

O, takım çalışmasına inandı. Doğru takımları kurarak büyükşehir belediyelerindeki iktidar saltanatına son verdi. O, çok sesliliğe inandı. Büyük bir nezaket ve kararlılıkla bundan tam bir yıl önce muhalefet partilerini büyük bir Türkiye ittifakı altında birleştirirken umudun ışığını yaktı. O, Bay Kemal. O; tevazunun, azmin, kararlılığın, çalışkanlığın sesi. O, sizin sesiniz. O, umudun sesi. O, Kemal Kılıçdaroğlu.



Şimdi, millet için geliyor. Değişim için geliyor. Yaralarımızı sarmak, ikinci yüzyılında Türkiye’yi yeniden ayağa kaldırmak için geliyor. Kaldır başını Türkiye. Önümüz aydınlık. Birlikte kuracağız bu ülkeyi. Birlikte güldüreceğiz çocukları. Birlikte değiştireceğiz makus talihimizi. Hak ettiğin gelecek geliyor. Bay Kemal geliyor.”

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