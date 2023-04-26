Siyasilerden Erdoğan'a 'geçmiş olsun' mesajları. Canlı yayın sırasında rahatsızlanmıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayınında gündemi değerlendirirken rahatsızlık geçirince yayına ara verildi. Erdoğan'a siyasilerden geçmiş olsun mesajları iletildi

Siyasilerden Erdoğan'a 'geçmiş olsun' mesajları. Canlı yayın sırasında rahatsızlanmıştı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ülke TV-Kanal 7 ortak canlı yayınında gündemi değerlendirirken rahatsızlık geçirince yayına ara verildi.

Erdoğan, reklam sonrası yaptığı açıklamada, "Yoğun çalışıyoruz. Ciddi manada üşüttüm. Programı iptal etsek yanlış anlaşılır mı diye düşündük. Sözümüz için geldik. İzleyicilerden helallik isterim." diye konuştu.

Rahatsızlanmasının ardından Erdoğan'a, siyasilerden peş peşe 'geçmiş olsun' mesajları geldi.

KILIÇDAROĞLU: GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİ İLETİYORUM

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın @RTErdogan’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Canlı yayında rahatsızlanan Erdoğan'a siyasi isimlerden 'geçmiş olsun' mesajları

AKŞENER: GEÇMİŞ OLSUN DİYOR, ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de sosyal medya hesabından "Sayın @RTErdogan'a geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum." dedi.

Canlı yayında rahatsızlanan Erdoğan'a siyasi isimlerden 'geçmiş olsun' mesajları

BABACAN: ÜLKECE, SEÇİM SÜRECİNİ DE SONRASINI DA SIHHATLE GEÇİRMEYİ TEMENNİ EDİYORUM

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Kısa süreli rahatsızlık yaşayan sayın Recep Tayyip Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ülkece, seçim sürecini de sonrasını da sıhhatle geçirmeyi temenni ediyorum.” dedi.

Canlı yayında rahatsızlanan Erdoğan'a siyasilerden 'geçmiş olsun' mesajları

DAVUTOĞLU: ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise sosyal medya hesabından, "Katıldığı televizyon yayını sırasında rahatsızlık yaşayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum." paylaşımında bulundu.

Canlı yayında rahatsızlanan Erdoğan'a siyasilerden 'geçmiş olsun' mesajları

KARAMOLLAOĞLU: KALAN SÜRECİ HEP BİRLİKTE SAĞLIK, AFİYET VE HUZUR İÇERİSİNDE TAMAMLAYABİLMEYİ TEMENNİ EDİYORUM

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya paylaşımında, “Canlı yayın esnasında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle Sn. Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kalan süreci hep birlikte sağlık, afiyet ve huzur içerisinde tamamlayabilmeyi temenni ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

Canlı yayında rahatsızlanan Erdoğan'a siyasi isimlerden 'geçmiş olsun' mesajları

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