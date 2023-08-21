Sizi kandırdığımız için özür dileriz!

Bugünden itibaren parası kur korumalı hesapta bulunan vatandaş banka şubesine gittiğinde bankacı kız ona şu teklifte bulunacak:

-Ahmet Bey, paranızı kur korumalıdan normal mevduata çevirin o daha iyi kazandırıyor!

Ahmet Bey’in kafası karışacak:

-İyi de aylardır kur korumalı en iyisi diye bana paramı bu hesapta tutmam için akıl veriyordun?

-Ahmet Bey amca özür dilerim, biz seni kandırdık! Bu hesap daha iyi kazandırıyor!

Tabii ki işin şakası. Bankacı böyle demeyecek ama aslında ne derse desin bu anlama gelecek.

Bugünden itibaren bankalar kur korumalıda parası bulunanları ne yapıp yapıp normal mevduat hesabına geçirmek isteyecek.

Mecburen yapacak!

Ama bunu ağlayarak, ama yalvararak, ama rica ederek!

Bunu yapmaz ise banka Hazine’den düşük faizli tahvili ceza olarak alacak. O zaman da bankacı kız belki de kovulacak!

Artık vicdanınıza kalmış kararınız!

Evet! Daha düne kadar göklere çıkartılan kur korumalı mevduat bitiyor.

Geride ağır bir hasar bırakarak.

Sadece bu yılki zararın 600 milyara yakın bir rakam olması bekleniyor. Bu 2 taneden fazla TÜPRAŞ demek.

Yani Türkiye bu parayı yeni fabrikalar açıp üretime değil de tefeciliğe harcayacak.

Tüm bunlar neden oldu?

Tek bir nedenden dolayı:

Faiz inadı.

Pandemi ile patlayan enflasyondan kurtulmak isteyenler faiz arttırdı bu beladan kurtuldu.

Türkiye “Nas var” deyip tam tersini yaptı.

Zengin daha zengin, fakir ise daha fakir oldu.

Şimdi aradan geçen 2 yıl sonra;

“Özür dileriz biz sizi kandırdık” diyecekler.

Evet! 75 milyonluk ülke olarak kandırıldık.

Diyeceksiniz ki Türkiye’nin nüfusu 85 milyon 10 milyon nerede?

O 10 milyon, Türkiye’nin kaymağını yiyen tayfa. Lüks otomobilleri ile gezip, Bodrum’da bir lahmacuna 500 lira ödeyen kesim.