Skandal reklam: Türk vatandaşlığının nasıl satıldığı bir kez daha gözler önüne serildi

Türk vatandaşlığı satan bir şirketin reklamını paylaşan Diken gazetesi Ankara Temsilcisi Altan Sancar, "Reklamda bir şirket var ki emlak ofisi bu. Vatandaşlık işlerini de bu şirket takip ediyor" diye yazdı.

Skandal reklam: Türk vatandaşlığının nasıl satıldığı bir kez daha gözler önüne serildi

Türkiye'nin sandık başına gitmesiyle yabancı Türk vatandaşları yeniden gündeme geldi. AKP iktidarının yasaları değiştirmesiyle Türk vatandaşlığı almak için 'para' yeterli olurken gazeteci Altan Sancar'ın paylaştığı video AKP'nin tepki çeken uygulamalarını yeniden gündeme getirdi.

Diken gazetesi Ankara Temsilcisi Altan Sancar, Twitter’dan Türk vatandaşlığı satan bir şirketin reklamını paylaştı. Sancar, reklama tepki göstererek “Her şey bir yana bu ülkede yaşayanlar kira ödeyemiyor. Ama her gün yeni binalar yapılıyor. Sanırım onlar bu ülkenin insanı için değil” dedi.

Söz konusu reklam filminde spiker bahse konu şirket sayesinde Türk vatandaşlığı alan kişilerin pasaportlarını göstererek “Türk vatandaşı olmak isteyen herkesi Mtc Türkiye ofisine bekleriz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Altan Sancar skandal reklamı şu ifadelerle paylaştı:

Şimdi bir reklama denk geldim. Reklamda bir şirket var ki emlak ofisi bu. İran ve Türkiye’de iki şubesi var. Vatandaşlık işlerini de bu şirket takip ediyor. Kendi düşüncelerimi bir köşeye bırakıyorum. Tanıdığım onlarca arkadaşım Kanada’da yıllardır yaşıyor.

Aralarında sadece bir tanesi vatandaşlık aldı. Aradım sordum ve bana vatandaşlık, dil gibi çok sayıda testten geçtikten sonra bunu aldığını söyledi. Üstelik bir de yemin töreni ile bu vatandaşlık törenle verilmiş. Tören de kamuya açık yapılmış.

Vatandaşlık alınıp satılır bir şey olmamalı. Yurttaş olmak ile vatandaş olmak arasındaki fark korunmalı. Her şey bir yana bu ülkede yaşayanlar kira ödeyemiyor. Ama her gün yeni binalar yapılıyor. Sanırım onlar bu ülkenin insanı için değil.

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