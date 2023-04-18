ABD basını yazdı: Suçlular yakalanmamak için Türk vatandaşlığı alıyor

ABD basını Türkiye’de 400 bin dolar karşılığı vatandaşlık satılmasına ilişkin önemli bir konuyu gündeme getirdi. Yabancı suçluların yakalanmaktan kaçmak için Türk vatandaşlığı aldığını yazdı.

ABD basını yazdı: Suçlular yakalanmamak için Türk vatandaşlığı alıyor

Türkiye’nin son yıllarda en çok konuştuğu konuların başında göç ve vatandaşlık geliyor. Yönetilemeyen göç politikaları, parayla satılan Türk vatandaşlığı gibi konular vatandaşlar tarafından çok sert eleştirilirken ABD basını da 400 bin dolara vatandaşlık satılmasına ilişkin önemli bir konuyu gündeme getirdi.

Vice news sitesi, “Gangsterler yakalanmaktan kaçmak için yeni bir yol buldu: Türk olmak” şeklinde bir analiz yayınladı. Sitede yer alan bu analize göre uyuşturucu kaçakları Türkiye’den vatandaşlık alarak yakalanmaktan kaçtıkları belirtildi.

Habere göre Avrupalı yetkililer de bu durumdan rahatsızlıklarını dile getirerek Türkiye'nin yeni vatandaş olanların iadesini reddetmesinden dolayı endişeli olduklarını bildirdi.

IRAKLI UYUŞTURUCU KAÇAKÇISI HATIRLATILDI

Konuyla ilgili yer alan haberde, Interpol tarafından aranan ve geçen sene Marmaris'te yakalanan Irak uyruklu uyuşturucu kaçakçısı Rawa Majid'in de yatırım yapanlara özel programla 2020'de Türk vatandaşı olduğu hatırlatıldı.

İsveç'te uyuşturucu suçları nedeniyle aranan 'Baron' lakaplı Majid'in İsveç’e iadesi Türkiye tarafından reddedilmişti. İsveçli Savcı Henrik Söderman, "Türk makamları, Rawa Majid'in Türk vatandaşı olması nedeniyle iadenin imkansız olduğunu söyledi" derken Avrupalı yetkililer de Türk vatandaşlığıyla ilgili sorunun bu vakanın ötesine geçtiğini belirtti.

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UYUŞTURUCU KAÇAKLARI TÜRKİYE VE BAE’Yİ TERCİH EDİYOR

Kaynaklar, giderek artan sayıda uyuşturucu kaçakçısının Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) oturum izni almaya çalıştığını aktardı.

Belçikalı bir yetkili, "BAE, özellikle de Dubai, kartel üyelerine oturma izni veren ve iade sürecini yanıtlamayan yerler olarak tanınıyor ama yarım milyon doları olan herkese gerçekten vatandaşlık veren Türkiye başka bir mesele" diye konuştu.

BAŞINA 200 BİN EURO ÖDÜL KONAN SUÇLU TÜRKİYE’DE

Hollandalı bir yetkili ise, ülkenin en çok aranan suçlular listesinde yer alan ve başına 200 bin euro ödül konan uyuşturucu kaçakçısı Jos Leijdekkers'in de Türk pasaportu kullandığını ifade ederek "Türk anayasasına göre yargılanmak üzere yurt dışına gönderilemiyor" dedi.

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''TÜRKİYE VATANDAŞLIK ALMA SÜRECİNİ ZORLAŞTIRMALI''

Yetkili, Dubai ve Türkiye arasındaki özel uçakları denetlemek kolay olmadığını açıklarken, her iki ülkede de mülkleri olan Leijdekkers, tutuklanma korkusu olmadan iki ülke arasında gidip geliyor. Bu durum, uluslararası suç çetelerinin yargılanmaktan kaçmasına ve yeni bir yol bulmasına neden oluyor. Özellikle Türkiye'nin yatırım yapanlara ve mülk satın alanlara vatandaşlık verme politikasının, uyuşturucu kaçakçıları gibi suçluların Türk vatandaşı olmasını sağlayarak iade sürecini zorlaştırdığı ifade ediliyor.

Tüm bu gelişmeler, uluslararası suç çetelerinin Türkiye'nin vatandaşlık verme politikasını kullanarak yargılanmaktan kaçma eğiliminde olduğunu ve bu durumun dünya genelinde endişe yarattığını gösteriyor. Avrupalı yetkililer, Türkiye ve diğer ülkelerin suçluların vatandaşlık almasını zorlaştıracak adımlar atmaları gerektiğini vurguluyor.

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