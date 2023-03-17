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Skoda Octavia 2023 fiyat listesi belli oldu. Otomobil alacaklar dikkat

Otomobil dünyasının sevilen modellerinden Skoda Octavia 2023'ün fiyat listesi belli oldu. Otomobilin özellikleri de sıralandı.

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 07:52
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Skoda Octavia 2023 fiyat listesi açıklandı

Skoda Octavia 2023 fiyat listesi belli oldu. Otomobil alacaklar dikkat
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ShiftDelete.net’te yer alan bilgilere; Skoda Octavia’nın teknik özellikleri sıralandı.

Elite, Premium, RS, Combi Scout ve Combi RS donanım paketleri ile sürücülerin karşısına çıkıyor. Giriş seviyesi Elite paketinde 110 PS güç ve 220 nm tork üreten 3 silindirli 1,0 TSI e-Tec turbo benzinli ve 150 PS güç ve 250 nm tork üreten 4 silindirli 1,5 TSI e-Tec turbo benzinli motor seçeneği mevcut. Buna ek olarak her iki motorda da DSG şanzıman kullanılıyor.

Premium paketinde 1,0 TSI ve 1,5 TSI e-Tec turbo benzinli motor seçeneklerine ek olarak radyo ekranına entegre görsel destek özelliği olan ön ve arka park sensörler, anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi (KESSY FULL), 10,25 inç dijital gösterge paneli gibi kullanılıyor.

Combi Scout paketinde işler biraz daha değişiyor ve sedan tasarımı ile akıllara kazınan Skoda Octavia, kimlik değiştirerek Station Wagon görünümünü alıyor. Buna ek olarak geri görüş kamerası, ısıtmalı ön koltuklar, şerit değiştirme asistanı, sanal pedal ve elektrikli bagaj kapağı gibi sürüş konforunu üst seviyeye çıkaracak teknolojiler kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

İŞTE SKODA OCTAVİA FİYAT LİSTESİ

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