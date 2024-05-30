Sofraların vazgeçilmezleriydi... 4 Dev tavuk firmasına rekor ceza

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Sofraların vazgeçilmezleriydi... 4 Dev tavuk firmasına rekor ceza

Rekabet Kurumu, dört büyük tavukçuluk firmasına yapılan uzlaşma başvurusunun ardından toplamda 1,2 milyar lira tutarında idari para cezası verildiğini duyurdu.

Rekabet Kurumu, beyaz et sektöründe gerçekleştirdiği incelemeler neticesinde bazı firmaların rekabet kanunlarına aykırı davrandığını belirledi. Bu kapsamda, Kurum Başkanı Birol Küle tarafından yapılan açıklamada, ilgili firmalara kanunlar çerçevesinde ciddi miktarda idari para cezalarının kesildiği ifade edildi. Küle, hem beyaz hem de kırmızı et piyasalarında rekabetin korunması yönünde yürütülen çalışmaların kesintisiz sürdüğünü vurgulayarak, rekabeti engelleyici uygulamalara karşı taviz verilmeyeceğini dile getirdi.

Rekabet Kurumu, beyaz et sektöründe faaliyet gösteren bazı firmalara yönelik dört ayrı inceleme başlattığını duyurdu. En geniş çaplı soruşturma, rekabeti etkileyebilecek bilgilerin paylaşımı konusunda yasal ihlallerin olup olmadığını belirlemek üzere, on farklı şirket üzerinde yoğunlaşıyor. Bu şirketler arasında Abalıoğlu Lezita Gıda Sanayi AŞ, As Ofis Damızlık Yumurta Yem Gıda San. ve Tic. AŞ, ve diğerleri bulunuyor. Ayrıca, Lezita'nın perakende satış fiyatlarını belirleme iddiasıyla ilgili ayrı bir soruşturma sürdürülmekte. İhlal kabul eden Lezita, Beypiliç, Keskinoğlu ve Şenpiliç isimli dört şirket, uzlaşma sürecinin ardından toplamda 1,2 milyar lira tutarında idari para cezasına çarptırıldı ve bu firmalarla ilgili soruşturmalar tamamlandı.

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