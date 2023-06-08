Sokak röportajında Kılıçdaroğlu yorumu: Danimarka gibi İskandinav ülkelerinde bile cumhurbaşkanlığı yapabilecek kalitede

Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde sokak röportajında konuşan bir vatandaşın, Kılıçdaroğlu hakkındaki sözleri yeniden gündem oldu.

Sokak röportajında Kılıçdaroğlu yorumu: Danimarka gibi İskandinav ülkelerinde bile cumhurbaşkanlığı yapabilecek kalitede

Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde adaylara dair yapılan sokak röportajında konuşan bir vatandaşın "Kılıçdaroğlu İskandinav ülkelerinde bile cumhurbaşkanlığı yapabilecek kalitede" sözleri yeniden sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yurttaş TV adlı Youtube kanalının cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde adaylar hakkında yaptığı sokak röportajında bir vatandaşın söyledikleri sosyal medyada kullanıcılar tarafından çokça paylaşılmıştı.

Aynı röportaj seçimlerin bitişinden geçen yaklaşık 2 haftalık sürede yine gündeme geldi.

Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini söyleyen vatandaş o röportajda şunları söyledi:

Kılıçdaroğlu bence süper bir insan. Kibar, ahlaklı, hırsız değil. Bu ülkeye fazla temiz, zaten insanlar o yüzden sevmiyor. Danimarka gibi İskandinav ülkelerinde bile cumhurbaşkanlığı yapabilecek kalitede de. Ama birazcık hızlı dua okuyan, iyi ayar veren, Kur'an sallayan birileri buralara daha uygun. Ama bu düzeni değiştireceğiz.

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