Kılıçdaroğlu 'camileri kapatacağım sizi PKK'ya teslim edeceğim' dedi. Muhabir: 'iftira atın. Helallik vermezse cennete giremezsin abla

Kılıçdaroğlu, 'Gözlerinizi oyacağım, başörtünüzü indireceğim, camileri kapatacağım, sizi PKK'ya teslim edeceğim' dedi. Şurada konuştu. Ben de duydum" diyerek su içer gibi yalan konuşan kadına muhabir 'Abla iftira attın adama. Ahirette helallik vermezse cennete giremezsin' deyince kadın hızla uzaklaştı.

Kılıçdaroğlu 'camileri kapatacağım sizi PKK'ya teslim edeceğim' dedi. Muhabir: 'iftira atın. Helallik vermezse cennete giremezsin abla

Editör: Özlem KIRAL

"Kanal Dünya" adlı YouTube kanalının İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir vatandaş ile yaptığı sokak röportajı "yok artık" dedirtti.

Muhabirin sorularının ardından vatandaşın, "Ben başa gelirsem gözlerini oyacağım, sizi PKK'ya teslim edeceğim, başörtünüzü indireceğim, camileri kapatacağım' bunları Kılıçdaroğlu diyordu.'' sözleri sosyal medyada gündem oldu.

"ZAM DA GELSE İMANIMIZLA YAŞIYORUZ"
Muhabirin ''Zam da gelse sıkıntı yok o zaman'' yanıtı üzerine ''Zam da gelse imanımızla, bayrağımızla yaşıyoruz'' diyen vatandaş, sonrasında akli dengesinin gayet yerinde olduğunu belirtti.

Muhabirin "Abla iftira attın adama. Ahirette helallik iste o adamdan. Bu adam hakkını helal etmezse cennete gidemezsin." yanıtına rağmen yalanını sürdüren kadın, sözlerini şöyle tekrarladı.

BAŞKA BİR KADIN DA "DOĞRULADI!"
''Şurada konuşuyordu. Diyordu ki, 'Ben başa gelirsem gözlerini oyacağım, sizi PKK'ya teslim edeceğim, başörtünüzü indireceğim, camileri kapatacağım.' Bunları Kılıçdaroğlu diyordu."

Arkadan gelen başka bir kadın ise ''Dedi dedi ben de duydum.'' diye ekledi.

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