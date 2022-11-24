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AKP’li kadın Atatürk’e hakaretler edip iftira attı

Sokak röportajında AKP’li bir vatandaş, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e hakaretler ederek iftira attı. Kadına çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 17:55
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Sokak röportajında skandal. AKP’li kadın Atatürk’e hakaretler edip iftira attı

AKP’li kadın Atatürk’e hakaretler edip iftira attı
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TELE1 sokak röportajında bir kadının sözleri tepki çekti. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan için “dünya lideri” ifadesini kullanan, bir zamanlar “darbeci katil” dediği Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşmesini olumlu karşılayan kadın Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e iftira atarak hakaretler yağdırdı.

Atatürk için “Ne yapmış” ifadesini kullanan AKP’li kadın, “Dinimizi yok etmeye çalıştı, Kuran’ı yasakladı camileri yasakladı” diyerek iftira attı.

AKP’li kadına çevredeki vatandaşlar da tepki gösterdi.
 

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Koyunun ,Sığırin çok olduğu ülkede
24.11.2022 19:06
Et süt neden pahalıdır ki?  
 
Melahat sefizade
24.11.2022 19:04
Bu cahilce konuşmanın cesaretini fesli kadir i ziyaret edenden alıyor  
 
KÖMÜRCÜ
24.11.2022 18:50
Klasik CAHİL akp seçmeni.  
 
TÜM YORUMLAR (12)
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