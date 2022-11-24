AKP’li kadın Atatürk’e hakaretler edip iftira attı

TELE1 sokak röportajında bir kadının sözleri tepki çekti. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan için “dünya lideri” ifadesini kullanan, bir zamanlar “darbeci katil” dediği Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşmesini olumlu karşılayan kadın Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e iftira atarak hakaretler yağdırdı.



Atatürk için “Ne yapmış” ifadesini kullanan AKP’li kadın, “Dinimizi yok etmeye çalıştı, Kuran’ı yasakladı camileri yasakladı” diyerek iftira attı.



AKP’li kadına çevredeki vatandaşlar da tepki gösterdi.

