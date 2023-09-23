Sokakta koşan kadın videosuna Arapların yorumlarını okuyunca Atatürk’e minnet duyacaksınız

Kadınların neredeyse hayatın her alanında ikinci plana itildiği Arap dünyasında milyonların tepkileri bastırılmaya çalışılırken, sosyal medyada yapılan yorumlar o coğrafyada yaşayan kadınların gerçek hislerini ortaya koydu.

Meksika'da bir kadının sokakta koştuğu videoya Arap kadınların yaptığı yorumlar görenlerin duygusal anlar yaşamasına neden oldu.

Videoyu Türkiye'den izleyen kadınlarsa, Atatürk'e ve yaptıklarına bir kez daha minnet duydu.

İşte Arap kadınların videoya yorumları:

"Bu duygunun nasıl olduğunu bilmeye ihtiyacım var."

"Onun hayatındaki sıradan bir gün, bizim hayalimiz."

"Hayalim"

"Belki bir gün"