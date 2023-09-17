Vatandaş şeriatçı Halil Konakçı ve Cübbeli Ahmet'e ateş püskürdü: Din buysa ben bu dinden değilim

Sokak röportajına konuşan bir vatandaş, son dönemde söyledikleri skandal sözlerle vatandaşların tepkisini çeken şeriatçı Halil konakçı ve cübbeli Ahmet’e ateş püskürdü.

Vatandaş şeriatçı Halil Konakçı ve Cübbeli Ahmet'e ateş püskürdü: Din buysa ben bu dinden değilim

Son dönemde söyledikleri skandal sözlerle vatandaşlardan büyük tepki gören şeriatçı Halil Konakçı ve Cübbeli Ahmet’e sokak röportajında konuşan bir vatandaş tepki gösterdi. Halil Konakçı ve Cübbeli Ahmet gibi sözde hocaların kendisini dinden soğuttuğunu söyleyen vatandaş, “Yemin olsun dinden soğudum din buysa ben bu dinden değilim” dedi.

“HER KONUŞMASI OLAY OLUYOR ŞÖHRET PEŞİNDE Mİ? İŞ PEŞİNDE Mİ?”

Yaptığı açıklamalar ile gündemden düşmeyen Halil Konakçı'nın şeriata yönelik yaptığı konuşma vatandaşlara soruldu. Mikrofona konuşan vatandaş, "Her konuşması olay oluyor, şöhret peşinde mi? İş peşinde mi? Ülkenin haline bak biz ne peşindeyiz" diyerek tepki gösterdi.

"BU İNSANLARIN BEYİNLERİ BACAK ARASINDA KARDEŞİM"

Vatandaş konuşmasına şu sözlerle devam etti,

“Geçen Cübbeli'yi dinliyorum, ya şoka girdim. Adam diyor ki; 'Erkek erkeğe tokalaşırken fazla uzatmayın' diyor. Biz hangi devirde yaşıyoruz, akıl mantık dışı ya. O zaman biz kurban bayramında grup yapıyoruz biliyormusun? Biz çoluğumuzun çocuğumuzun derdine düşmüşüz. Yarın benim çocuklarım ne yapar, gençler ne yapacak. Biz onu düşünürken, bunların beyinleri hep o bölgeye çalışıyor. Birisi diyor ki fazla traşlı gezmeyin, kısa tutun” diyor.

Annesinin ve babasının da hacı olduğunu ifade eden vatandaş, "Yemin olsun dinden soğudum, böyle bir din buysa ben bu dinden değilim. Müslümanlıksa da Müslüman değilim. Ya bir insan da çıkıp demiyor mu ne biçim konuşuyorsun?" dedi.

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