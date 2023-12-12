Somali Cumhurbaşkanının oğlunun öldürdüğü kuryenin ailesini Müge Anlı'ya çıkarmadılar iddiası

Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlunun trafikte çarpıp ölümüne neden olduğu motokurye Yunus Emre Göçer’in eşinin ATV’de yayımlanan “Müge Anlı ile Tatlı Sert” adlı programa cinayetle ilgili başvurduğu ancak reddedildiği iddia edildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Somali Cumhurbaşkanının oğlunun öldürdüğü kuryenin ailesini Müge Anlı'ya çıkarmadılar iddiası

İstanbul’da 30 Kasım’da Avrasya Tüneli Aksaray çıkışında Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmut’un oğlu Hassan Şeyh Mahmut’un kullandığı otomobil, motokurye Yunus Emre Göçer’e arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan Göçer kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Göçer’e çarpan ve kazadan sonra olay yerinden kaçan Mahmut ise iddiaya göre polis tutanağında “Motokurye hatalı gösterildiği” için karakoldaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Konuya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda Somali cumhurbaşkanının oğlu Mahmut, ‘asli kusurlu’ bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mahmut hakkında yakalama kararı verse de şüphelinin 2 Aralık’ta yurtdışına kaçtığı ortaya çıktı.

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MÜGE ANLI’YA BAŞVURU YAPMIŞ

Cumhuriyet’te yer alan habere göre; konuyla ilgili tartışmalar sürerken dikkat çeken bir iddia daha gündeme geldi. Kazanın ardından Göçer’in ailesi olayı aydınlatabilmek için yayın organı ATV’deki “Müge Anlı ile Tatlı Sert” programına başvuru yaptı. Ancak bu talebin kabul edilmediği öne sürüldü.

Konuya ilişkin motokurye Göçer’in eşi Öznur Göçer “Konuyla ilgili başvuru yapmıştım. Ancak bana ‘Medyaya düşsün sizi kabul edeceğiz’ dediler. Olay görünür olmaya başladıktan sonra tekrar aradım ancak olayın ‘Taksirli bir kaza’ olduğunu ve bizi yayına kabul edemeyeceklerini söylediler. Televizyon programının etkili olabileceğini düşündüm. Eşimle bazen biz de o programı izliyorduk. Görüntülere ulaşamadığımız için yardım istedik ancak ne yazık ki bu talebimiz kabul görmedi” dedi.

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