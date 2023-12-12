Katil Somalilinin ifadesini yalanlayan yeni bilgiler ortaya çıktı. Tanık Yeniçağ'a konuştu

Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlunun aracıyla motokuryeyi ezerek öldürdüğü anın tanıklarından biri Yeniçağ’a o anları anlattı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Katil Somalilinin ifadesini yalanlayan yeni bilgiler ortaya çıktı. Tanık Yeniçağ'a konuştu

YENİÇAĞ ÖZEL HABER

FATİH ERGİN- TOLGA ŞAHİN

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud’un oğlu Hassan Sheikh Mohamud’un trafikte motokurye Yunus Emre Göçer’e çarpıp ölümüne neden olması ve ardından kaçması gündemdeki yerini koruyor.

Motokurye Göçer’in hayatını kaybettikten sonra Hassan Sheikh Mohamud’a yakalama kararı çıkarılması tepkilerin odağında yer alırken olayın tanıklarından birine Yeniçağ ulaştı.

“SÜREKLİ KUSUYORDU. KASK VARDI”

Tanık yaptığı açıklamalarla şahit olduğu anlara dair çarpıcı bilgiler aktardı. Kazanın gerçekleştiği sırada trafikte seyir halinde olduklarını belirten tanık, “Olayı görür görmez hemen durduk. Kurye yerde kanlar içindeydi. İlk başta bilinci açıktı. Sürekli kustu. Ambulansı baya bekledik” dedi.

Tanık, Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlunun ifadesinde kuryenin kaskının bulunmadığına yönelik iddianın doğru olmadığını ifade ederek, “Kuryenin kaskı vardı” dedi.

“ARABA GÖZ GÖRE GÖRE ARKADAN VURDU”

Kuryenin ailesine polisler tarafından intihar ettiğinin söylenmesine de tepki gösteren tanık, “İntihar falan değil. Yalan söylediler. Araba göz göre göre arkadan vurdu ve plakası da düştü” şeklinde konuştu.

Tanık, olayla ilgili sözlerini “İlk önce normal polis geldi. Daha sonra trafik polisi geldi. Ambulans yarım saat gelmedi. Gelince ilk müdahale yapıldı ama yaşaması düşük ihtimaldi.” diyerek tamamladı.

Bir başka tanık ise "Sanki olayın öncesinde bir şey yaşanmış gibi motokurye araçtan kaçıyormuş gibi bir izlenim elde ettim. Daha sonrasında ise aracın motora çarptığını gördüm. Bence olayın yaşandığı anın güvenlik kameraları da incelenmeli" ifadelerini kullandı.

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NE OLMUŞTU?

İstanbul Fatih’te Somali Cumhurbaşkanının oğlu Mohamed Hassan Shekh Mohamud arabasıyla Türk kurye Yunus Emre Göçer’e Avrasya Tüneli çıkışında çarptı ve kaçtı. Göçer kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Somali Cumhurbaşkanının oğlu Mohamed Hassan Shekh Mohamud’un emniyet ifadesi sonrası serbest bırakılmıştı. 6 Aralık'ta çıkan yakalama kararının ardından Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un Ataşehir'deki adresine polis gitti. Ancak Mohamud adresinde bulamadı. Yapılan tespitler sonrası Mohamud'un 2 Aralık'ta yurt dışına çıktığı belirlendi.

Öte yandan ilk kez Yeniçağ'dan Tolga Şahin tarafından gündeme getirildikten sonra “Diplomatın kim" olduğu gündem olmuştu.

SKANDAL İFADE

Ayrıca Hassan Shekh Mohamud emniyetteki ifadesinde "Bir anda sinyal vermeden frene bastı. Sağa dönüş yaptı. Kaskı bulunmuyordu. Frene bastım ancak duramadım" ifadelerini kullandı.

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