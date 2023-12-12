Müge Anlı’dan katledilen kuryenin eşinin programa kabul edilmemesi tepkilerine yanıt geldi

Müge Anlı, Somali Cumhurbaşkanı’nın katil oğlunun ezerek öldürdüğü Yunus Emre Göçer’in eşinin programa kabul edilmediği iddialarına yanıt verdi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Müge Anlı’dan katledilen kuryenin eşinin programa kabul edilmemesi tepkilerine yanıt geldi

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmut’un oğlu Hassan Şeyh Mahmut’un çarparak ölümüne sebep olduğu motokurye Yunus Emre Göçer’in eşi Öznur Göçer’in ATV’de yayımlanan “Müge Anlı ile Tatlı Sert” programına başvurusunun kabul edilmediği medyada yer bulmuştu.

gbksyuux0aedwrj.jpg

Müge Anlı, çıkan haberlerin ardından programında açıklama yaptı.

“GÜNDEME GELMENİN DE EN KOLAY YOLU BEN OLDUM”

gbi3ibzxwaaputc.jpg

Anlı, programında "Lütfen önce biraz insan olun, vicdanlı olun, ondan sonra haber yapın. Faili belli, vuranı belli. Adı belli, sanı belli. Ben burada neyi araştıracağım sorması ayıp? Bu programın anlamı ne? Herkes gündeme gelmeye çalışıyor. Gündeme gelmenin de en kolay yolu ben oldum" ifadelerini kullandı.

gbis2g-xaaa49qv.jpg

İlgili Haberler
Somali Cumhurbaşkanının oğlunun öldürdüğü kuryenin ailesini Müge Anlı'ya çıkarmadılar iddiası
Katil Somalilinin ifadesini yalanlayan yeni bilgiler ortaya çıktı. Tanık Yeniçağ'a konuştu
Somali Cumhurbaşkanının oğlu göz göre göre kaçtığının belgesi ortaya çıktı
Motokuryelere yeni düzenleme geliyor. Somali Cumhurbaşkanının oğlu kuryeyi ezerek öldürmüştü
Kurye katilinin babası Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Isparta’dan neden ev aldı?
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun olay yerinde çekilen fotoğrafı ortaya çıktı
Kuryeyi öldüren Somali Cumhurbaşkanı’nın oğluna insani ikamet izni verilmiş
Kuryeyi öldürüp kaçan Somali Cumhurbaşkanı oğlunun skandal ifadesi ortaya çıktı. Yalanları bir bir sıralamış
Öne Çıkanlar
Katil Somalilinin ifadesini yalanlayan yeni bilgiler ortaya çıktı. Tanık Yeniçağ'a konuştu
Katil Somalilinin ifadesini yalanlayan yeni bilgiler ortaya çıktı. Tanık Yeniçağ'a konuştu
MasterChef All Star 177. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 177. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
Kurye katili Somali Cumhurbaşkanının oğlu silah tüccarı mı?
Kurye katili Somali Cumhurbaşkanının oğlu silah tüccarı mı?
Şansal Büyüka 'Bu kadar aptal mıyız' dedi Türk futbolundaki skandalları tek tek sıraladı. TFF'ye tarihi çağrı yaptı
Şansal Büyüka 'Bu kadar aptal mıyız' dedi Türk futbolundaki skandalları tek tek sıraladı. TFF'ye tarihi çağrı yaptı
Kurye katilinin babası Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Isparta’dan neden ev aldı?
Kurye katilinin babası Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Isparta’dan neden ev aldı?
Son Haberler
Faruk Koca'nın istifası sonrası Ankaragücü'nün yeni başkanı belli oldu Spor
Faruk Koca'nın istifası sonrası Ankaragücü'nün yeni başkanı belli oldu
Erdoğan CHP'nin kazandığı üç il için harekete geçiyor Gündem
Erdoğan CHP'nin kazandığı üç il için harekete geçiyor
Fenerbahçe'de son dakika sakatlığı. Kulüp açıkladı Spor
Fenerbahçe'de son dakika sakatlığı. Kulüp açıkladı
Tadilat için açılan kanala araç düştü Gündem
Tadilat için açılan kanala araç düştü
Ağır hasarlı bina tek dokunuşla yerle bir oldu Gündem
Ağır hasarlı bina tek dokunuşla yerle bir oldu
Galatasaray Kopenhag deplasmanında. İlk 11'ler belli oldu. Okan Buruk'tan flaş karar Spor
Galatasaray Kopenhag deplasmanında. İlk 11'ler belli oldu. Okan Buruk'tan flaş karar
Halil Umut Meler'den Ankaragücü heyetine tepki Spor
Halil Umut Meler'den Ankaragücü heyetine tepki