Kuryeyi öldürüp kaçan Somali Cumhurbaşkanı oğlunun skandal ifadesi ortaya çıktı. Yalanları bir bir sıralamış

Kuryeyi öldürüp kaçan Somali cumhurbaşkanının oğlunun kazanın ardından polise verdiği ifade ortaya çıktı. Katil Hassan Shekh Mohamud ifadesinde yalanları bir bir sıralamış.

KAYNAK: Haber Merkezi
Kuryeyi öldürüp kaçan Somali Cumhurbaşkanı oğlunun skandal ifadesi ortaya çıktı. Yalanları bir bir sıralamış

Yunus Emre Göçer’in hayatını kaybettiği kazanın ardından her geçen gün bir başka skandal ortaya çıkmaya devam ediyor. Polise verdiği ifadeden sonra Türkiye’den kaçan Mohamud, ifadesinde Göçer’in sinyal vermeden sağa dönmeye çalıştığını ve kendisinin de frene bastığını ifade etse de ortaya çıkan görüntülerde katilin aslında frene basmadığı ve motokuryenin de kendi şeridinde ilerlediği ortaya görülüyor.

Tv100’ün haberine göre, 30 Kasım’da Somali Cumhurbaşkanının oğlu Hassan Shekh Mohamud’un kullandığı araç motokurye Yunus Emre Göçer’e çarpmış kaza sonrası altı gün yoğun bakımda kalan Göçer hayatını kaybetmişti. 2 Aralık'ta yurt dışına çıkan Shekh Mohamud hakkında 8 Aralık'ta yakalama kararı çıkmıştı.

ekran-goruntusu-2023-12-11-103818.png

"POLİS BİZE EŞİMİN İNTİHAR ETTİĞİNİ SÖYLEDİ"

Biri otizm hastası iki çocuğuyla ortada kalan motokuryenin eşi Öznur Göçer "Görüntüler ortaya çıkana kadar polis bize eşimin intihar ettiğini söyledi. Eşimin motokurye arkadaşları ve kamuoyu baskı göstermeseydi belki de eşimin intihar ettiğini söyleyip olayı kapatacaklardı.” ifadelerini kullanmıştı.

O POLİSLER AÇIĞA ALINDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı trafik kazası ile ilgili olarak kaza sonrası olay yeri incelemesi ve ilk kusur değerlendirmesini yapan polis memurları hakkında adli soruşturma başlatılmıştır.

ekran-goruntusu-2023-12-11-103805.png

Alınan ikinci rapor üzerine iki rapor arasındaki çelişkinin giderilmesi ve kesin rapor alınması için Adli Tıp Kurumundan rapor beklenmektedir.

Sıfatı ne olursa olsun herkes kanun karşısında eşit olup şüphelinin yakalanması için uluslararası prosedür dahil tüm süreç titizlikle işletilmekte ve soruşturma tüm yönleriyle sürdürülmektedir" diye konuşmuştu.

ekran-goruntusu-2023-12-11-103800-001.png

KATİL’İN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Kanal D Haber'in haberine göre Hassan Shekh Mohamud emniyetteki ifadesinde "Bir anda sinyal vermeden frene bastı. Sağa dönüş yaptı. Kaskı bulunmuyordu. Frene bastım ancak duramadım" dedi. Ancak görüntülerde Göçer'in kendi şeridinde gittiği Mohamud'un ise frene basmayıp hızını kesmediği görüldü.

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA KUSURLU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Mohamud, Göçer'i dönüşü olmayan yolda dönmeye çalışmakla da suçladı. İki çocuk babası Göçer yansıyan görüntülerde dönüş de yapmıyordu. Bilirkişi de hazırladığı raporda Mohamud’un kusurlu olduğu kanısına vardı.

ekran-goruntusu-2023-12-11-103827.png

İlgili Haberler
Kuryenin ezildikten sonraki görüntüleri ortaya çıktı. Somali cumhurbaşkanının oğlu ezip öldürmüştü
Yemenli Bakanın oğlu yaşlı kadına çarptı serbest bırakıldı. Somali Cumhurbaşkanının oğlundan sonra bir skandal daha
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve oğlu Mohamed Hassan Shekhi’nin karanlık işleri!
Somalili cumhurbaşkanının oğlu asli kusurlu çıktı. Türk kuryeyi öldürüp kaçmasına izin vermişler
Somali Cumhurbaşkanının katil oğlunun kaçtığı ortaya çıktı
Öne Çıkanlar
Emekli maaşı banka promosyonu nasıl alınır? Emekli maaşı banka promosyonu şartları neler?
Emekli maaşı banka promosyonu nasıl alınır? Emekli maaşı banka promosyonu şartları neler?
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İş Bankası, Akbank, ING, Garanti BBVA, QNB Finansbank, Yapı Kredi emekli promosyonu
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İş Bankası, Akbank, ING, Garanti BBVA, QNB Finansbank, Yapı Kredi emekli promosyonu
Emekli zammı ne kadar olacak? 2024 emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak?
Emekli zammı ne kadar olacak? 2024 emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak?
Asgari ücret belli oldu mu? 2024 asgari ücret ne kadar kaç TL olacak?
Asgari ücret belli oldu mu? 2024 asgari ücret ne kadar kaç TL olacak?
Atatürk neden geometri kitabı yazdı? Atatürk’ün bilinmeyen geometri dersi anısı
Atatürk neden geometri kitabı yazdı? Atatürk’ün bilinmeyen geometri dersi anısı
SSK ve Bağ-Kur emeklilerin 2024 zamlı maaş tablosu netleşti. 7 bin 500 lira maaş alanların yeni zamlı aylıkları ortaya çıktı
SSK ve Bağ-Kur emeklilerin 2024 zamlı maaş tablosu netleşti. 7 bin 500 lira maaş alanların yeni zamlı aylıkları ortaya çıktı
Son Haberler
Fatih Altaylı meyhanede tarikatçılarla anısını anlattı. Tebliğe gelenlere yaptığı teklifi açıkladı Gündem
Fatih Altaylı meyhanede tarikatçılarla anısını anlattı. Tebliğe gelenlere yaptığı teklifi açıkladı
Trafikte otobüs şoförü ile motorcu arasında diyalog gündem oldu Gündem
Trafikte otobüs şoförü ile motorcu arasında diyalog gündem oldu
Zehra Güneş'e Çin'de hücum ettiler. Çinliler Vakıfbank otele gelir gelmez bakın ne yaptı Spor
Zehra Güneş'e Çin'de hücum ettiler. Çinliler Vakıfbank otele gelir gelmez bakın ne yaptı
Evde kedi besleyenler dikkat. Gizemli bağlantı bulundu. Hastalığa yakalanmış olabilirsiniz Sağlık
Evde kedi besleyenler dikkat. Gizemli bağlantı bulundu. Hastalığa yakalanmış olabilirsiniz
Nijerya’da yük kamyonu yayaları ezdi. Çok sayıda ölü ve yaralı var Dünya
Nijerya’da yük kamyonu yayaları ezdi. Çok sayıda ölü ve yaralı var
AVM'ye aslanıyla geldi. Şaşkına çeviren görüntü Dünya
AVM'ye aslanıyla geldi. Şaşkına çeviren görüntü