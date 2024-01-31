Son dakika... FED faiz kararını açıkladı

Kaynak: HaberTürk
Son dakika... FED faiz kararını açıkladı
Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) faiz kararını açıkladı. Açıklanan karara göre, FOMC beklentilere paralel bir şekilde politika faizini yüzde 5.25-5.50 aralığında sabit tuttu.

Mart 2022-Temmuz 2023 arasında toplamda 525 baz puanlık faiz artırım kararı alan FOMC bugünle beraber 4 toplantı üst üste faize dokunmamış oldu.

FOMC tarafından yapılan açıklamaya göre, ekonomik görünümün belirsiz olduğu ve Komite'nin enflasyon risklerine karşı son derece dikkatli olduğu belirtildi.

Komite'nin dikkatli bir şekilde gelen verileri, değişen görünümü ve risk dengesini değerlendirmeye devam edeceği ifade edilirken, "Komite, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru gerileyeceğine dair daha fazla güven kazanana kadar (faiz) hedef aralığını düşürmenin uygun olmasını beklemiyor" ifadeleri kullanıldı.

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