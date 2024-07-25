Son Dakika... İstanbul'da ulaşıma zam geldi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Son Dakika... İstanbul'da ulaşıma zam geldi

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), Temmuz ayı toplantısında toplu taşıma ücretlerine önemli bir zam yapıldı. Tam basım ücreti %13 artışla 17,70 TL'den 20 TL'ye yükseltildi. Öğrenciler için ise bir basım ücreti %20 zamla 10 TL'den 12 TL'ye çıkarıldı. Ayrıca, öğrenci aylık abonman ücreti de 250 TL'den 282,5 TL'ye çıkarıldı.

İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine yeni bir zam geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından yapılan son kararla, otobüs, metro, vapur ve metrobüs gibi toplu taşıma araçlarının ücretleri %13 oranında artırıldı.

Yeni fiyatlar şu şekilde belirlendi:

- Tam elektronik bilet: 17,70 TL'den 20 TL'ye
- Marmaray tam parkur: 39,16 TL'den 44,25 TL'ye

Metrobüs, otobüs ve diğer toplu taşıma araçlarının ücretleri de benzer oranlarda zamlanacak.

Geçen Ocak ayında yapılan son zammın ardından şehirdeki toplu taşıma ücretleri yeniden revize edildi.

O zamanda tam elektronik bilet 15 TL'den 17,70 TL'ye çıkarken,
Marmaray tam parkur ücreti 33,20 TL'den 39,16 TL'ye yükselmişti.

Ayrıca, taksi indi-bindi ücreti de 70 TL'den 90 TL'ye çıkarılmıştı.

İstanbulkart yönetmeliğinde yapılan son değişiklikle, 30 yaşından gün almış öğrencilere uygulanan indirimlerde %10'lık bir düşüşe gidilmişti.

ABONMAN ÜCRETİ 1570 LİRAYA YÜKSELDİ

Karar sonrasında 1388 lira olan Mavi Kart (Abonman) ücreti 1568 liraya yükselirken, öğrenciler için uygulanan abonman tarifesi 250 TL'den 282,5 TL'ye yükseldi.

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