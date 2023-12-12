Son Dakika... Tüm liglerdeki maçlar süresiz olarak ertelendi

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yaptığı yumruklu saldırı nedeniyle TFF Yönetim Kurulu'nun yaptığı toplantının ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Sorumlu kulüp ve yöneticileri, en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Tüm liglerdeki maçları süresiz olarak erteledik." dedi.

KAYNAK: AA
Son Dakika... Tüm liglerdeki maçlar süresiz olarak ertelendi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yaptığı yumruklu saldırı nedeniyle TFF Yönetim Kurulunun Levent'te yaptığı toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıya sert tepki gösteren Mehmet Büyükekşi, "Halil Umut Meler'e yapılan insanlık dışı alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Halil Umut Meler'in sağlık durumunu yakından takip ediyor, değerli hakemimize acil şifalar diliyoruz." ifadesini kullandı.

Saldırının Türk futbolunun tüm paydaşlarına yapıldığına vurgu yapan Büyükekşi, şunları kaydetti:

“TÜM LİGLERDEKİ MAÇLAR SÜRESİZ OLARAK ERTELENMİŞTİR"

"Bugüne kadar hakemleri hedef gösteren, hakemlere yönelik suça teşvik eden herkes bu aşağılık suçun ortağıdır. Kulüp başkanlarının, yöneticilerinin, teknik direktörlerinin, televizyon yorumcularının hakemleri hedef gösteren sorumsuz açıklamaları bugün bu alçak saldırıya zemin hazırlamıştır. Yıllar önce olmuş bazı olayları bugün olmuş gibi sürekli gündeme getiren herkes bu çirkinliğin sorumlusudur. Bu insanlık dışı saldırının sorumluları ve azmettiricileri hakkında devletimizle eş güdümlü olarak hak ettikleri tüm cezai işlemler uygulanmaya başlanmıştır. Sorumlu kulüp, kulüp başkanı, yöneticileri ve Halil Umut Meler'e saldırıda bulunan tüm suçlular, en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu kararı ile tüm liglerdeki maçlar süresiz olarak ertelenmiştir."

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