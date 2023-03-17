Şeyma Subaşı'ndan 'abonelik' açıklaması. Sosyal medya hesabını kazanç kapısına çevirmişti

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, geçtiğimiz aylarda bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evleneceklerini duyurmuş ve düğün davetiyelerini paylaşmıştı.

Fenomen isim "Mutluluk bir seçimdir ve ben bu şekilde çok mutluyum. Çok heyecanlıyım" sözleriyle çok konuşulmuştu.

INSTAGRAM'DA ÜCRETLİ ABONELİK BAŞLATTI

32 yaşındaki Subaşı, geçtiğimiz gün ise sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla gündeme gelmişti. Bir çocuk annesi fenomen, Instagram'ın kullanıcılarına ücretli abonelik hakkı tanımasını Türkiye'de ilk kullananlardan biri olarak; aylık bir ücret karşılığı sayfasına abone olacaklara özel içerikler paylaşacağını açıklamıştı.

'TAKİPTE KALIN'

Ücretli aboneliği kızı Melisa ile duyurduğu bir paylaşım yapan ünlü isim, İngilizce bir mesaj yazarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Instagram'ın hikayeler bölümünün benim oyun alanım olduğunu biliyorsunuz. Bu yüzden bizimle ilgili daha fazla şey için abone olmalısınız! Burayı çılgın bir şeye dönüştürmeyi düşünüyorum. Takipte kalın!"

Paylaşımına Türkçe bir not da yazan Subaşı, "Daha fazlası ve güzel sürprizler için abone olun sosyal medya arkadaşlarım" demişti.

SEVGİLİSİ ABONE OLDU

Şeyma Subaşı'nın yakında nikah masasına oturması beklenen Meedo'nun, sevgilisinin aylık ücreti 60,99 TL olan aboneliğine katıldığı da dikkatlerden kaçmamıştı.

AÇIKLAMA YAPTI

Tüm bunların ardından fenomen isim, sosyal medyada gündem olan abonelik uygulamasıyla ilgili açıkalma yaptı. Instagram sayfasının hikayeler bölümünden bir yazı paylaşan Şeyma Subaşı, şu ifadeleri kullandı:

“Gördüğüm kadarıyla 'abonelik' bir kafa karışıklığına sebep olmuş. Kısaca anlatmak gerekirse arkadaşlar; burası sadece beni, yaptıklarımı, bir günümden kesitleri, düğün hazırlıklarımdan cilt bakımıma, moda önerilerinden günlük beslenme rutinime kadar merak eden ve izlemek isteyenleri bir araya getirmek istediğim bir mecra.”

'UMARIM FAYDA SAĞLAYABİLİRİM'

Sözlerine, "Dünyamız ve biz zor zamanlardan geçerken benim bugüne kadarki 'hayatta kalma' yöntemim bana hep iyi geldi" şeklinde devam eden Subaşı; "Bu süreci de gerçekten merak edenler ve benimle paylaşmak isteyenler için çok heyecanlıyım. Umarım birilerinin hayatına dokunabilir ve bu yolla fayda sağlayabilirim" diye yazdı.

'BENCE ÇOK EĞLENECEĞİZ'

Ünlü isim, açıklamasını şöyle sonlandırdı:

"Yani kısaca bu 'abonelik' olayını her ay içerikleri için abone olduğunuz bir dijital platform, keyifle alıp okuduğunuz bir dergi gibi düşünebilirsiniz. Ayrıca elde ettiğimiz abonelik gelirleri de yine sizlere sürprizlerle ve daha birçok güzel şeye vesile olarak geri dönecek. Bence çok eğleneceğiz."

BİNLERCE KİŞİ TAKİBİ BIRAKTI

Ülkemizde yaşanan deprem felaketine duyarsız kalan ve kısa sürede paylaşımlar yapmaya devam eden Subaşı, 400 bin takipçi kaybetmişti. Fenomen ismin şu an da 2 milyon 958 bin takipçisi bulunuyor. Şeyma'nın Instagram aboneliğine üye olmayanlar özel paylaşımlarını göremeyecek, ancak tüm takipçilerine açık olan içeriklerini görüntüleyebilecekler.