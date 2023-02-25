Takipçileri Şeyma Subaşı'nın cezasını kesti. Deprem felaketi sonrası yaptığı skandal paylaşımları ile tepki çekmişti

Evlilik hazırlığı yapan Şeyma Subaşı binlerce canımızı yitirdiğimiz deprem sonrası eğlendiği kareleri paylaşınca tepki almıştı.Tek tek takipçilerini kaybeden Subaşı'nın yaptığı paylaşım sonrası şikayet yağdı.

400 bin takipçi kaybeden Şeyma Subaşı, bu kez dans ettiği anları paylaştı.

Binlerce kişi, sosyal medya fenomenini BTK'ya şikayet etti. Yaşanılan acının ardından bu kadar çabuk normale dönerek, duyarsız davranan Şeyma Subaşı'nın 3,3 milyon olan takipçisi 2,9 milyona düştü.

INSTAGRAMI KAPATILSIN

Şeyma Subaşı'nın depremden sonra gösterdiği hareket takipçileri tarafından hoş karşılanmadı. Bu duruma sinirlenen Instagram kullanıcıları takipten çıkarken bir yandan da Subaşı'nın hesabını kapatması gerektiği hakkında yorumlarda bulundu.