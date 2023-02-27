Şeyma Subaşı açıklama yaptı. Deprem sonrası paylaşımlarıyla tepki çekmişti

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra büyük kayıplar ve yıkımlar yaşandı. Türkiye'ye dünyadan da yardım yağarken Şeyma Subaşı depremden günler sonra tatil paylaşımı yapınca tepki gördü.

Paylaşımları sonrası 400 bin takipçi kaybeden Şeyma Subaşı gündem olunca açıklama yaptı.

"HER İNSANIN ACIYLA BAŞ ETME YOLU FARKLI"

"Bugün anlıyoruz ki hayal bile edilemeyecek bir acı" diyen Şeyma Subaşı kenetlenme çağırısı da yaptı.

Şeyma Subaşı açıklamasında "Şimdi hâlâ birbirimizle kavga etmek, sorumlu olmayanları suçlamaya çalışmak yerine kenetlenmeli ve şimdiye kadar mükemmel şekilde yaptığımız gibi birbirimize yardımcı olmalıyız. Bu felaketin sorumlularından hesap sorulmalı" dedi.

"İçimizdeki iyiliği korumalıyız" diyen Subaşı burada olmasa da elinden geleni yaptığını da söyledi.