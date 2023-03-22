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Şeyma Subaşı'nın kazancı gündem oldu. Özel hayatı için 66.99 TL istiyordu

Şeyma Subaşı geçtiğimiz günlerde özel hayatıyla ilgili yapacağı paylaşımları abonelik sistemine bağlamıştı. Instagram'da üyelik uygulamasına geçen Subaşı aylık 66,99 TL ödeyenlere özel paylaşım yapıyor. Subaşı iddialara göre bu sisteme geçer geçmez inanılmaz paralar kazandı. O iddialar sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 10:54
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Özel hayatı için 66.99 TL istiyordu. Şeyma Subaşı'nın kazancı gündem oldu.

Şeyma Subaşı'nın kazancı gündem oldu. Özel hayatı için 66.99 TL istiyordu
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Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı Instagram'ın yeni eklentisine dahil oldu.

Geçtiğimiz günlerde özel hayatıyla ilgili yapacağı paylaşımları abonelik sistemine bağlayan Subaşı'nı görmek isteyenlerin aylık 66,99 TL ödemesi gerekiyor.

ŞEYMA SUBAŞI'NIN KAZANCI

Instagram'da normal takipçi sayısı 2,9 milyon olan Şeyma Şubaşı'nın abonelik sistemindeki kullanıcı sayısı ise iddialara göre 200 bin kişi. Bu da 12 milyon TL gibi bir kazanca tekabül ediyor.

Şeyma Subaşı'nın özel hayatına para ile üye olan ünlü isimler arasında fenomen Meriç Keskin ve Nevzat Aydın da var.

Şeyma Subaşı'nın kazancı iddialardan sonra gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları "Acaba neyi parayla gösterecek?", "Göstermediği ne kaldı", "Kadın ne yapsın meraklı çok" yorumlarında bulundu.

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