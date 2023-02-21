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Şeyma Subaşı’nın tatil paylaşımına tepki yağdı

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin yaraları sarılmaya çalışırken Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile tatile giden Şeyma Subaşı peş peşe fotoğraflarını paylaştı. Subaşı’nın bu paylaşımlarına tepki yağdı.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 15:23
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Şeyma Subaşı tatil fotoğraflarını paylaştı. Takipçilerinden tepki yağdı

Şeyma Subaşı’nın tatil paylaşımına tepki yağdı
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Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlığı yapan Şeyma Subaşı İsviçre'nin ünlü kayak merkezi St. Moritz'de tatil yapıyor. Tüm Türkiye’yi yasa boğan, asrın felaketi olarak nitelendirilen depremin ardından normalleşmeye başlayan isimlerden biri olan Subaşı’nın paylaşımlarına takipçileri kayıtsız kalamadı.

Sevgilisi ve kızı Melisa ile fotoğraflarını paylaşan Subaşı’nın 3.3 milyon olan takipçi sayısı bu paylaşımların ardından 2.9 milyona düştü.

1990 doğumlu Subaşı gelen tepkilerin ardından fotoğraflarına yapılan yorumları kısıtladı.

Subaşı'nın fotoğrafına bir takipçisi daha önce, "Neredesiniz sesiniz çıkmadı" yorumunda bulunmuş, ünlü isim de bu yorumların ardından sosyal medya hesabının hikaye kısmından depreme dair paylaşımlar yapmıştı.


 

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