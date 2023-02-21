Şeyma Subaşı’nın tatil paylaşımına tepki yağdı

Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlığı yapan Şeyma Subaşı İsviçre'nin ünlü kayak merkezi St. Moritz'de tatil yapıyor. Tüm Türkiye’yi yasa boğan, asrın felaketi olarak nitelendirilen depremin ardından normalleşmeye başlayan isimlerden biri olan Subaşı’nın paylaşımlarına takipçileri kayıtsız kalamadı.

Sevgilisi ve kızı Melisa ile fotoğraflarını paylaşan Subaşı’nın 3.3 milyon olan takipçi sayısı bu paylaşımların ardından 2.9 milyona düştü.

1990 doğumlu Subaşı gelen tepkilerin ardından fotoğraflarına yapılan yorumları kısıtladı.

Subaşı'nın fotoğrafına bir takipçisi daha önce, "Neredesiniz sesiniz çıkmadı" yorumunda bulunmuş, ünlü isim de bu yorumların ardından sosyal medya hesabının hikaye kısmından depreme dair paylaşımlar yapmıştı.



