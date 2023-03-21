21 Mart 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Derya Balta'dan Şeyma Subaşı'na olay yorum. Bu laf kavgada söylenmez

Derya Balta'dan Şeyma Subaşı'na olay yorum. Bu laf kavgada söylenmez

Şeyma Subaşı, aylık 66.99 TL verenlere sosyal medyadan özel hayatını açmıştı. Bazı kesimler tarafından tepki alan Subaşı’na bir tepki de eski futbolcu Hakan Balta’nın eşi Derya Balta’dan geldi.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 12:27
Takip Et

Bu laf kavgada söylenmez! Derya Balta'dan Şeyma Subaşı'na olay yorum

Derya Balta'dan Şeyma Subaşı'na olay yorum. Bu laf kavgada söylenmez
+
Aa
-

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı kendisine yeni kazanç kapısı buldu. Sosyal medyada 3 milyona yakın takipçisi bulunan Subaşı, aylık 66.99 TL verenlere sosyal medyadan özel hayatını açacak.

Son dönemde Şeyma Subaşı'nın sosyal medyada özel hayatını 66,99 TL'ye abonelere açması konuşuluyor. Bu parayı verip Subaşı'nın sosyal medya hesabına abone olanlar, özel videolarını, fotoğraflarını görebilecek.

Şeyma Subaşı’nın bu yeni uygulaması bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki gördü. Şeyma Subaşı’na bir tepki de eski futbolcu Hakan Balta’nın eşi Derya Balta’dan geldi.

Ünlü futbolcu Hakan Balta'nın eşi Derya Balta bu konuya şu yorumu yaptı: "O parayı vereceğime 3 tane sprey alırım en azından lavabom parlar." Subaşı'nın bu yoruma ne cevap vereceği merak konusu oldu.


 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu. 42 ildeki anketten flaş sonuç
1
﻿Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu. 42 ildeki anketten flaş sonuç
﻿Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu. 42 ildeki anketten flaş sonuç
﻿EYT'de son dakika gelişmesi: Binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı
2
﻿EYT'de son dakika gelişmesi: Binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı
﻿EYT'de son dakika gelişmesi: Binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
3
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
﻿Çok yakın diyerek duyurdu. Celal Şengör İstanbul depreminin tarihini açıkladı
4
﻿Çok yakın diyerek duyurdu. Celal Şengör İstanbul depreminin tarihini açıkladı
﻿Çok yakın diyerek duyurdu. Celal Şengör İstanbul depreminin tarihini açıkladı
﻿10 yıl boyunca çocuk sahibi olmayı bekledi. 100 bin dolara aldıkları ev oğluna mezar oldu
5
﻿10 yıl boyunca çocuk sahibi olmayı bekledi. 100 bin dolara aldıkları ev oğluna mezar oldu
﻿10 yıl boyunca çocuk sahibi olmayı bekledi. 100 bin dolara aldıkları ev oğluna mezar oldu
﻿Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Konut ve arsa sahipleri dikkat
6
﻿Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Konut ve arsa sahipleri dikkat
﻿Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Konut ve arsa sahipleri dikkat
﻿Fatih Erbakan hayır deyince Erdoğan kime kalem fırlattı. Odatv'nin gizemli yazarı Hürrem Elmasçı yazdı
7
﻿Fatih Erbakan hayır deyince Erdoğan kime kalem fırlattı. Odatv'nin gizemli yazarı Hürrem Elmasçı yazdı
﻿Fatih Erbakan hayır deyince Erdoğan kime kalem fırlattı. Odatv'nin gizemli yazarı Hürrem Elmasçı yazdı
﻿Diyetisyenden sahur önerileri
﻿Diyetisyenden sahur önerileri
﻿Diyetisyenden sahur önerileri
﻿Çorum'da trafik kazası: 5 yaralı
﻿Çorum'da trafik kazası: 5 yaralı
﻿Çorum'da trafik kazası: 5 yaralı
﻿Yaşlı kurt Hodgson 26. imzasını attı
﻿Yaşlı kurt Hodgson 26. imzasını attı
﻿Yaşlı kurt Hodgson 26. imzasını attı
﻿Cengiz Ünder'in Türkiye'ye dönüş bileti iptal oldu
﻿Cengiz Ünder'in Türkiye'ye dönüş bileti iptal oldu
﻿Cengiz Ünder'in Türkiye'ye dönüş bileti iptal oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.