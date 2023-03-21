Derya Balta'dan Şeyma Subaşı'na olay yorum. Bu laf kavgada söylenmez

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı kendisine yeni kazanç kapısı buldu. Sosyal medyada 3 milyona yakın takipçisi bulunan Subaşı, aylık 66.99 TL verenlere sosyal medyadan özel hayatını açacak.

Son dönemde Şeyma Subaşı'nın sosyal medyada özel hayatını 66,99 TL'ye abonelere açması konuşuluyor. Bu parayı verip Subaşı'nın sosyal medya hesabına abone olanlar, özel videolarını, fotoğraflarını görebilecek.

Şeyma Subaşı’nın bu yeni uygulaması bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki gördü. Şeyma Subaşı’na bir tepki de eski futbolcu Hakan Balta’nın eşi Derya Balta’dan geldi.

Ünlü futbolcu Hakan Balta'nın eşi Derya Balta bu konuya şu yorumu yaptı: "O parayı vereceğime 3 tane sprey alırım en azından lavabom parlar." Subaşı'nın bu yoruma ne cevap vereceği merak konusu oldu.



