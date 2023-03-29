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Şeyma Subaşı bekarlığa veda partisini de parayla satacak

Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Meedo ile 5 Mayıs'ta Marakeş'te evlenecek. Dün sabah Dubai'ye giden Subaşı, bu hafta sonu bekarlığa veda partisi yapacak. Subaşı'nın partisini, sosyal medya hesabına 66.99 liraya abone olanlar görebilecek.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 15:06
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Şeyma Subaşı bekarlığa veda patisini abonelerine açacağını duyurdu! Buradan da para kazanacak

Şeyma Subaşı bekarlığa veda partisini de parayla satacak
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Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında Şeyma Subaşı'yı kaleme aldı. Cankurt'un yazısı şöyle:

"Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi (Meedo) ile Marakeş'te evleneceğini ilk bu köşeden öğrendiğiniz Şeyma Subaşı, birkaç günlüğüne İstanbul'a gelmişti. Dün sabah da Miami'ye sevgilisinin yanına döndü. Şeyma'nın orada, bu hafta sonu bekarlığa veda partisi yapacağını öğrendim. 5 Mayıs'ta başı bağlanacak olan Şeyma'nın, bekarlığa vedasına aboneleri de şahitlik edecek.

Ayda 66.99 TL'ye sosyal medya hesabında abonelik başlatan Şeyma, sayfasından duyuru yapıp "Bekarlığa veda partimi sadece abonelerime göstereceğim" dedi. Geçtiğimiz hafta Şeyma'nın abone sayısının 200 bin olduğu yazılıp çizilmişti; ya bu rakam doğru değil ya da daha fazlasını istiyor olmalı ki, bekarlığa veda partisiyle yeni aboneler kazanmaya çalışıyor. Ne olursa olsun bu Şeyma Subaşı çok zeki kadın vesselam..."

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