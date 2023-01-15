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Sosyal medya hocasından kadınlarla ilgili skandal ifadeler

Sosyal medyada son zamanlarda türeyen hocalara bir yenisi daha eklendi. Sözde hoca "Bir kadınla tokalaşacağına başını demirle del daha hayırlıdır" dedi.

Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar - 21:57
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Sosyal medya hocasından kadınlarla ilgili skandal ifadeler

Sosyal medya hocasından kadınlarla ilgili skandal ifadeler
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Sosyal medyada video paylaşan hocalara bir yenisi daha eklendi. Kadınlarla ilgili skandal ifadeler kullanan hoca, "Bir kadınla tokalaşacağına başını demirle del daha hayırlıdır" dedi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir kişinin cemaatine yaptığı konuşma sırasında kadınlarla el ele tokalaşılmaması gerektiğini savundu.

Odatv'nin aktardığına göre, bunun “haram” olduğunu söyleyen görüntülerdeki kişi, “Bir kadınla tokalaşacağına başını demirle del daha hayırlıdır” ifadelerini kullandı. 

Bu ifadeler sosyal medyayı da ikiye böldü. 

Söz konusu cümlenin bir hadisi şerif olarak aktarıldığını belirtenlerin yanı sıra bu ifadelerin İslamiyet’e zarar verdiğini söyleyenler arasında tartışma çıktı. 

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AKM
15.01.2023 22:58
Allah kimseyi işsiz güçsüz bırakıpta bu hale düşürmesin yavaş, yavaş sonları yaklaşıyor  
 
N.D
15.01.2023 22:52
Türkiye Cumhuriyetine yönelik bu tehlke göruldüğünden ve sanildığından çok büyük.  
 
CANAVAR NERDE YETİŞMİŞ DUNYAYA NASIL GELMİŞ
15.01.2023 22:18
BU CANAVARI BUNUN GİBİ CANAVARLARI KİM BÜYÜTTÜ KIM BESLIYOR  
 
TÜM YORUMLAR (10)
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