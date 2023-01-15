Sosyal medya hocasından kadınlarla ilgili skandal ifadeler

Sosyal medyada video paylaşan hocalara bir yenisi daha eklendi. Kadınlarla ilgili skandal ifadeler kullanan hoca, "Bir kadınla tokalaşacağına başını demirle del daha hayırlıdır" dedi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir kişinin cemaatine yaptığı konuşma sırasında kadınlarla el ele tokalaşılmaması gerektiğini savundu.

Odatv'nin aktardığına göre, bunun “haram” olduğunu söyleyen görüntülerdeki kişi, “Bir kadınla tokalaşacağına başını demirle del daha hayırlıdır” ifadelerini kullandı.

Bu ifadeler sosyal medyayı da ikiye böldü.

Söz konusu cümlenin bir hadisi şerif olarak aktarıldığını belirtenlerin yanı sıra bu ifadelerin İslamiyet’e zarar verdiğini söyleyenler arasında tartışma çıktı.