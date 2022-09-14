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  • Tunç Soyer Atatürk ve Kuvayi Milliyecilere idam kararı çıkaran Vahdettin'i eleştirmişti. Erdoğan Tunç Soyer'e ağır lafla

Tunç Soyer Atatürk ve Kuvayi Milliyecilere idam kararı çıkaran Vahdettin'i eleştirmişti. Erdoğan Tunç Soyer'e ağır laflar etti. Vahdettin İngilizlere sığınıp kaçmıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, kentin kurtuluşunun 100. yıl dönümünde yaptığı konuşmaya sert tepki gösterdi.

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 20:25
Son Güncelleme: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 22:16
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Vahdettin İngilizlere sığınıp kaçmıştı. Tunç Soyer Atatürk ve Kuvayi Milliyecilere idam kararı çıkaran Vahdettin'i eleştirmişti. Erdoğan Tunç Soyer'e ağır laflar etti.

Tunç Soyer Atatürk ve Kuvayi Milliyecilere idam kararı çıkaran Vahdettin'i eleştirmişti. Erdoğan Tunç Soyer'e ağır laflar etti. Vahdettin İngilizlere sığınıp kaçmıştı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı konuşmada İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i hedef aldı.

Soyer'e yönelik "Hadsiz ve ahlaksız" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Bunun babası da aynıydı, kendisi de aynı" dedi.

Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yeni Yurtlar Kampüsü'nde 105 Yeni GSB Yurt Binası Resmi Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

TUNÇ SOYER HAKKINDA AĞIR KONUŞTU

Tunç Soyer'in "100 yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içendeydi. Gençleri, kadınları ve geleceği hiç düşünmediler. Sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün milleti ateşe attılar" sözlerini hedef alan Erdoğan, şöyle konuştu:

"İzmir'de belediye başkanı çıkıyor, Osmanlı'ya hakaret ediyor. Be haddini bilmez, be ahlaksız! İzmir'i sen sel afetlerinden kurtaramıyorsun. İzmir'i pislikten, lağım sularından kurtaramıyorsun. İzmir'i, Körfez'i o pis kokulardan kurtaramıyorsun. Acaba diktiğin ne var? Dikili taşın ne onu söyle?"

Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Sen Osmanlı'ya hakaret edebilecek hadde ne zaman ulaştın, hadsiz. Bunun babası da aynıydı, kendisi de aynı. Ama bu millet, bu gençlik inanıyorum ki ilk seçimlerde bunlara haddini bildirecektir."

“BİZ BU OYUNU BOZDUK”

Erdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Kendi evlatlarını Paris’e, Londra’ya, Brüksel’e, Washington’a gönderip, en iyi eğitim kurumlarında okutup, lüks ve şatafat içinde yaşattılar; Anadolu ve Trakya’nın pırlanta gibi çocuklarını göz göre göre ölüme ittiler. Anadolu'nun, Trakya'nın çocuklarını yokluğa, fakirlere hatta göz göre göre ölüme terk ettiler. Biz bu oyunu bozduk. Şu anda 81 ilimizin tamamında üniversitelerimiz var mı?"

“AZERBAYCAN’IN YANINDA OLDUĞUMUZU TÜM DÜNYA BİLMELİDİR”

"Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın zaferiyle neticelenen savaşın ardından varılan anlaşmayı ihlali sonucu yaşanan durumu kabul edilemez buluyoruz" diyen Erdoğan, "Her zaman olduğu gibi bu gelişme karşısında da Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu tüm dünya bilmelidir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Temennimiz, Ermenistan'ın bu yanlış yoldan bir an önce dönmesi, vaktini ve enerjisini barışı güçlendirme yönünde kullanmasıdır" diye konuştu.

Erdoğan şöyle devam etti: "İmzalanan anlaşmanın şartlarını yerine getirmediği gibi sürekli saldırgan tavır sergileyen Ermenistan tarafı için bu tutumun elbette sonuçları olacaktır."

"KREDİ VE BURSLAR İHTİYACA GÖRE YENİDEN BELİRLENECEK”

Erdoğan açıklamasında, yurt ücretlerinin değişmeyeceğini aktardı.

Erdoğan, "Aylık 250 lira ile 450 lira arasında değişen yurt ücretlerinde bu yıl da değişiklik yapılmayacağının müjdesini paylaşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

KYK yurt başvurularına ilişkin konuşan Erdoğan, "İlk yerleştirmede yüzde 80'lik rekor talep karşılama oranıyla tarihimizin en yüksek yerleştirme seviyesine ulaşılmıştır" dedi.

Erdoğan, yılbaşında kredi, burs ve beslenme yardımı rakamlarını günün ihtiyaçlarına göre yeniden belirleyeceklerini ifade etti.

 

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Mert
14.09.2022 22:11
Tunç soyer , tebrik ediyorumm sizi , cok guzel ozetlediniz anlayan çok iyi anlıyor  
 
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