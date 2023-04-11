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Sosyal medyanın 'Haydar Dümen'i çocukluk fotoğrafını paylaştı

Sosyal medya ile daha da çok ün kazanan psikolog Esra Ezmeci, Instagram üzerinden yaptığı bir hikaye paylaşımında, iki yaşında çekilmiş bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 17:33
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Sosyal medyanın 'Haydar Dümen'i Esra Ezmeci çocukluk fotoğrafını paylaştı

Sosyal medyanın 'Haydar Dümen'i çocukluk fotoğrafını paylaştı
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Türkiye'de en çok tanınan psikologlardan biri olan Esra ezmeci, sosyal medya üzerinden verdiği cevaplar ve açıklamalar ile dikkat çekiyor. Milyonlarca kişi tarafından tanınmaya başlayan ünlü isim, kitaplarıyla çok satanlar listesine girdi girecek. 

Yaklaşık 5.8 milyon takipçiyle tavsiyelerini paylaşan ünlü psikolog, sadece sosyal medyayla kalmıyor, ayrıca konuk olduğu programlar ile bir çok kitleye hitap etmeyi başarıyor.

Akşam saatlerine doğru takipçilerinin her türlü sorularını yanıtlayan Ezmeci, bilgi paylaşımında bulunup kendisine yazan hayranları veya hastalarının itiraflarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıyor. 

Son olarak ise bu paylaşımlarının dışında, 2 yaşında tatlı bir çocukluk fotoğrafı ile takipçilerinin karşısına çıktı.

 

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