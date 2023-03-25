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Armağan Çağlayan Esra Ezmeci'ye 'Hürrem Yağını' sordu. Herkesin ağzı açık kaldı

Gör Beni serisinin bu haftaki bölümünde Armağan Çağlayan'a uzun süredir sosyal medyada gelen cinsellik itiraflarını yorumlayarak yanıtlayan Esra Ezmeci konuk oldu.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 16:14
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Herkesin ağzı açık kaldı. Armağan Çağlayan Esra Ezmeci'ye 'Hürrem Yağını' sordu.

Armağan Çağlayan Esra Ezmeci'ye 'Hürrem Yağını' sordu. Herkesin ağzı açık kaldı
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Sosyal medya kullanıcıları ile sürekli olarak etkileşimde olan gelen +18 itirafları da yorumlayan Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, Armağan Çağlayan'a konuk oldu. Enerji inancıyla psikoloji bilimini birleştirdiğini belirten Ezmeci, sosyal medyada psikologluk yapmak zorunda hissetmediğini dile getirdi.

Esra Ezmeci "Ben soru-cevapla çok duyuldum, sormaktan çekinilen soruları cevapladığım için çok duyuldum. Beni diğer psikologlar çok sevmiyorlar eleştiriyorlar" dedi.

Sosyal medyada yaptığının özel hayatına dair olduğunu söyleyen Esra Ezmeci "Orası gerçek psikologluk mu değil" dedi.

HÜRREM YAĞI SORUSU

Armağan Çağlayan Esra Ezmeci'ye çok konuşulan o konuyu da sordu. "Siz okumuşsunuz eğitiminiz var ama bir yandan da Hürrem yağını oranıza sürerseniz kocanız filan diyorsunuz garip yani size garip gelmiyor mu?" dedi.

Esra Ezmeci ise "Ben buna inanıyorum yağların gücüne eczacı kızıyım, bitkilerden ilaç yapmaya da inanıyorum. Enerjiye çok inanıyorum, psikologlukla bunu birleştiriyorum. Psikoloji bilimimin yanına bunları koyuyorum, kendim de kullanıyorum" dedi.

"ÖZEL BÖLGENİZE SÜRÜN" DEMİŞTİ

Lavanta yağının uyarıcı bir özelliği olduğunu söyleyen Ezmeci, “Hürrem’in cinsellikte en çok kullandığı şey lavanta yağıdır. Lavanta yağı özel bölgenize dokunduğu zaman özel bir uyarılma hissedeceksiniz, sıcaklık gibi yanma gibi” demişti.

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