Sosyal medyayı sallayan fotoğraf! Dilan Çiçek Deniz'in eski aşkı ile yeni sevgilisi aynı karede

2014 yılında katıldığı güzellik yarışmasında ikinci olduktan sonra oyunculuğa adım atan Dilan Çiçek Deniz, 2017'de meslektaşı Furkan Andıç ile bir yıl aşk yaşamıştı. Andıç, ayrılığın ardından Deniz'in arkadaşı Aybüke Pusat ile yeni bir ilişkiye yelken açmıştı.

Deniz'in, İzlandalı Thor Saevarsson ile evlilik hazırlığı yaptığı birlikteliği ise sürpriz şekilde mutsuz şekilde son bulmuştu. 28 yaşındaki güzel, gönlünü Afra Saraçoğlu ile yolları ayrılan Mert Yazıcıoğlu'na kaptırmıştı.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Mert Yazıcıoğlu'nun, geçtiğimiz günlerde Bodrum'da düzenlenen bir partide sevgilisi Dilan Çiçek Deniz'in eski aşkı Furkan Andıç ile hatıra fotoğrafı çektirmesi sosyal medyada çok konuşuldu.

İŞTE O KARE

Oyuncu Taro Emir Tekin, söz konusu pozu Instagram hesabından paylaştı. Fotoğraf karesinde yer alan ünlü isimler arasındaki ilişkiler çok konuşuldu.



