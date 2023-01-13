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Soylu ile bağdaştırılan Ebabil trolleri Erk Acerer'e de dalmış. Acerer'i iyi dövemediği için saldırganı kınamışlar

Süleyman Soylu ile bağdaştırılan Ebabil trolllerinin Erk Acerer'in uğradığı saldırı sonrası saldırganı iyi dövemediği gerekçesiyle kınadığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 17:55
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Soylu ile bağdaştırılan Ebabil trolleri Erk Acerer'e de dalmış

Soylu ile bağdaştırılan Ebabil trolleri Erk Acerer'e de dalmış. Acerer'i iyi dövemediği için saldırganı kınamışlar
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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in kamudan kazanılan ihalelerle 8 bin kişilik troll ordusu yönettikleri suçlaması yöneltilen “Ebabil Harekâtı”nın Erk Acarer’e yapılan saldırıdan sonra, “Saldırıya uğradı, şemalinde değişiklik yapıldı. Saldırganı kınıyoruz, tekniğini geliştirmeli.” dediği ortaya çıktı.

Gazeteci Altan Sancar, Acarer için “tezek” ifadesini kullanan troll ordusunun zamanında paylaştığı mesajı sosyal medya hesabından paylaştı. Açıklamada troll oluşumunun, “Epeydir ziyareti ihmal ettiğimiz Erk Acarer isminde bir tezek var. Tezek Erk, Ebabillerden çok korkar. Her ziyaretimizde eli ayağına dolaşır, panikten ne yapacağını bilemez, nabzı 180'e vurur, tansiyonu fırlar.” dediği görülüyor.


Açıklamanın devamı ise şöyle: "Daha önce birkaç kere ziyaret ettiğimizde korkudan kimyası bozulmuş, ne kadar yardakçısı varsa yardıma çağırmıştı. Biliyorsunuz, bu tezek geçenlerde saldırıya uğradı ve şemalinde küçük bir değişiklik yapıldı. Saldırganı kınıyoruz, tekniğini biraz daha geliştirmeli."



SALDIRGAN SİLAHLIYDI
Acarer, Temmuz 2021'de Almanya'daki evinde saldırıya uğramıştı. Acarer o dönem konuyla ilgili, "Kamuoyuna ve gazeteci dostlara açıklamamdır: Bilin ki hesabını sormaya devam edeceğiz, bilin ki hesabı kapayan da biz olacağız!" diyerek saldırganın silahlı olduğunu dile getirmişti.

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