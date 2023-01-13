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Cemal Enginyurt'tan Süleyman Soylu için şok iddia

Türkiye CHP’li Özgür Özel’in Süleyman Soylu hakkındaki ifşalarını konuşurken, Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'tan Soylu ile ilgili şok bir iddia daha geldi…

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 19:51
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Bakan Soylu için Cemal Enginyurt'tan şok iddia

Cemal Enginyurt'tan Süleyman Soylu için şok iddia
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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in dün basın toplantısında İçişleri Bakanlığı'nda müşavirlik yaptığı ve Bakan Süleyman Soylu'nun trol ordusunu yönettiği iddia ettiği Emin Şen ile ilgili iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.

Şimdi de Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"HESABIN ZOR OLACAK"

Enginyurt Bakan Soylu’nun, 500 siber çalışanı arşiv, kaset ve dinlemeler için işe aldığını iddia etti.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Enginyurt mesajında;

 “Süleyman Soylu'nun danışmanı Emin Şen, Trol ordusu kurmuş. @eczozgurozel’ in dediğine göre parayı da bulmuş.

O da bir şey mi? Soylu, 500 de SİBER çalışanı aldı işe.

Arşiv, kaset ve dinlemeler için. Soylu efendi! Vebalin çok, hesabın zor olacak.”

İşte o paylaşım:

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Ali Veli
13.01.2023 20:39
Seçimden sonra hesap vakti kanun dışına çıkanlar için.  
 
1950
13.01.2023 19:59
Cemal, bunun hesabını, sen içişleri Bakanı olsan, burnundan fitil fitil getirirsin vallahi  
 
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