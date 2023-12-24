Galatasaray taraftarına şeytanın aklına gelmeyecek önlem

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin başlamasına dakikalar kala Sarı-lacivertli yönetim, ilginç bir yönteme başvurdu.

Galatasaray taraftarının bulunduğu deplasman tribünün önüne hoparlör sistemi kurarak sarı-kırmızılı taraftarların sesini kısmaya çalıştı.

Yapılan bu hareket, bazı taraftarlarca tepkiye yol açtı.

OKAN BURUK: PROVOKASYON YAPTILAR

Derbi öncesi açıklamalarda bulunan Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, ''Stresi iyi yönetmemiz lazım. Stadyuma girerken provokasyon yaptılar. Soyunma odalarına girerken provokasyon vardı." açıklamasında bulundu.