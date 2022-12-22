Aslan Amca'ya borsada suçüstü. SPK cezayı kesti

Bir süredir yatırımcının kararlarını etkileyen ve büyük şikayetlere neden olan sosyal medya fenomenleri konusunda çalışmalar yapan SPK bu akşam 2 hesap ile ilgili yasal işlem yaptı.

SPK’dan yapılan açıklamaya göre, Aslan Amca ve Rotasız Borsacı hesapları üzerinden hisse tavsiyesinde bulunan iki kişi hakkında Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı suçlaması ile yasal işlem başlattı.

ASLAN AMCA YAKALANDI

SPK, bir süredir @birafin hesabı altında Aslan Amca ismiyle twitter da tavsiyede bulunan kişinin Barbaros Arif Nacaroğlu olduğunu tesbit etti.

SPK’dan şu açıklama yapıldı:

“”@birarifin” (Aslan Amca) adlı Twitter hesabından yapılan paylaşımlarda ve hesap kullanıcısı Barbaros Arif NACAROĞLU tarafından Borsa İstanbul pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye

Piyasası Kanunu’nun (SPKn) 107/2 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle? 6362 sayılı SPKn’nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362

sayılı SPKn’nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla? 6362 sayılı SPKn’nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği’nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca? aşağıdaki tabloda bilgilerine

yer verilen kişi hakkında 22.12.2022 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.”

ROTASIZ BORSACI VE KILİMASAN

SPK’nın kimliğini tesbit ettiği bir başka sosyal medyadaki borsa fenomeni @rotasızborsaci oldu. SPK bu kişinin isminin Nedim Erol olduğunu belirledi.

SPK bu fenomenle ilgili şu açıklamayı yaptı:

@rotasizborsacı” (Rotasız Borsacı) adlı Twitter hesabından yapılan paylaşımlarda ve hesap kullanıcısı Nedim EROL tarafından Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KLMSN) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362

sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/2 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle? 6362 sayılı SPKn’nun 1inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn’nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla? 6362 sayılı SPKn’nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği’nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca? aşağıdaki tabloda

bilgilerine yer verilen kişi hakkında 22.12.2022 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.