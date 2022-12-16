Çaykur Rize'nin serisini Göztepe bitirdi

Çaykur Rizespor, Göztepe'yi Çaykur Didi Stadı'nda konuk etti.

Sarı kırmızılı ekip mücadeleyi 2-0 kazandı.

Karşılaşmada Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri İsmail Köybaşı ve Romal Palmer kaydetti.

Bu sonuçla deplasmanda 3 maç sonra galip gelen Göztepe puanını 24'e yükseltti. 11 maç sonra mağlup olan Çaykur Rizespor ise 29 puanda kaldı.