Çaykur Rize'nin serisini Göztepe bitirdi

Çaykur Rizespor, Göztepe'yi Çaykur Didi Stadı'nda konuk etti.
Sarı kırmızılı ekip mücadeleyi 2-0 kazandı.
Karşılaşmada Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri İsmail Köybaşı ve Romal Palmer kaydetti.
Bu sonuçla deplasmanda 3 maç sonra galip gelen Göztepe puanını 24'e yükseltti. 11 maç sonra mağlup olan Çaykur Rizespor ise 29 puanda kaldı.
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