Bodrumspor'un Göztepe vurgunu

Spor Toto 1. Lig 2022-2023 sezonu ilk yarısının son maçında Bodrumspor, deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.
Göztepe'nin cezası nedeniyle ev sahibi ekip taraftarları müsabakayı takip edemedi.
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Cem Özbay, Anıl Usta
Göztepe: Ekrem Kılıçarslan, Arslanagic, Atınç Nukan, Mihojevic (Dk. 46 Lukas Erhan Gottwalt), Tarık Çamdal (Dk. 70 Atanga), Palmer (Dk 83 Mamah), Yalçın Kayan (Dk. 83 Ali Akman), Yunus Emre Gedik, Yasin Öztekin, Tijanic, Kvasina
Bodrumspor: Diogo Sousa, Üzeyir Ergün, Onur Akbay, Ali Aytemur, Cenk Şen (Dk. 49 Recep Aydın), İmeri, Erkan Değişmez, Samet Yalçın, Kenan Özer (Dk. 83 Süleyman Güneş), Erdem Çetinkaya, Celal Dumanlı
Gol: Dk. 6 Erdem Çetinkaya (Bodrumspor)
Sarı kartlar: Dk. 31 Onur Akbay (Bodrumspor), Dk. 90+8 Arda Özçimen (Yedek kulübesinde), Atınç Nukan (Maç bitiminde) (Göztepe)
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