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Olaylı Göztepe-Altay derbisi sonrası flaş karar

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, olaylı Göztepe-Altay maçında Gürsel Aksel Stadyumu'na yanıcı-parlayıcı malzemeleri taşıyan Alo Ses Ambulans Servisinin süresiz kapatıldığını açıkladı.

Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar - 13:28
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Olaylı İzmir derbisi sonrası flaş bir karar verildi

Olaylı Göztepe-Altay derbisi sonrası flaş karar
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Spor Toto 1. Lig'in 15. hafta mücadelesinde Göztepe ve Altay, İzmir derbisinde karşı karşıya geldi. Karşılaşma golsüz eşitlikle devam ederken, maçın 19. dakikasında Altaylı taraftarların bulunduğu bölümden Göztepeli seyircilerin olduğu alana işaret fişeği atıldı.

İşaret fişeği, sarı-kırmızılı taraftar Mehmet Çakır'ın yüzüne isabet etti. Kanlar içinde kalan yaralı taraftara hemen sağlık görevlileri müdahale etti. Olaylı Göztepe-Altay derbisi sonrası sis ve işaret fişeğini statta görevli Özel Alo Ses Ambulans Servisi şoförlerinin stat tuvaletine bıraktığı ortaya çıktı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Alo Ses Ambulans Servisinin İzmir Valiliği tarafından süresiz kapatıldığını duyurdu.

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