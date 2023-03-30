Gamerların en çok satın aldığı oyunlar belli oldu

Steam globalde en çok oynanan oyunların bir listesini paylaştı.

Milyonlarca kullanıcıya sahip dijital oyun platformu unduğu özellikler ve oyunlar için uygulanan yerel fiyatlandırma ile oyuncuların sevgisini kazandı. Bazı oyunlar rakiplerini geride bıraktı.

21 Mart ile 28 Mart tarihleri aralığında Steam Türkiye’de en çok satan oyunların listesi şu şekilde:

Valve tarafından 2012 yılında piyasaya sürülen ve günümüzde halen popülerliğini sürdüren Counter-Strike: Global Offensive, birinci sırada yer aldı.