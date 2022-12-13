Kendi başarısızlığını unuttu. Kuntz futbolcuları suçladı

Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Almanya'nın Dünya Kupası'nda elenmesinin faturasını futbolculara kesti.

Kuntz, "Hiçbiri performans sınırlarının yüzde 100'üne ulaşmadı. İnsanların onları koşulsuz olarak desteklemesi ve neşelendirmesi için kıvılcımların uçmasına izin vermediler. Turnuva şansını zorlamadılar" dedi.

Kuntz, Alman Milli Takımı'nda teknik direktör değişikliği ile bir soruya da, "Yeni bir kişiyi görevlendirmek, o kişi herhangi bir değişiklik getiremeyecekse, hiçbir işe yaramaz" diye cevap verdi.