İlk Apple cihazlardan biriydi. Rekor fiyata satılacak

Apple-1 bilgisayarları, Apple hayranları tarafından koleksiyonluk olarak görülmeye devam ediyor.

1976'da Steve Jobs ve Steve Wozniak tarafından sadece 200 adet üretilen ve tekrar açık artırmaya çıkan bu bilgisayarlar, nadir bulunmaları nedeniyle genellikle yüz binlerce dolara alıcı buluyor.

78 NUMARALI APPLE-1 AÇIK ARTIRMADA

Müzayedeye çıkan Apple-1, 78 numaralı (#78) Apple-1 olarak listelendi. Bilgisayar, çalışır hale getirildikten sonra 2018'de bir açık artırmada 375 bin dolar karşılığında satılmış. Ancak bu kez tekliflerin daha yüksek olacağı düşünülüyor.

Müzayede evinden yapılan açıklamaya göre, bilgisayarın durumu 8.5/10 olarak değerlendirildi. Ağustos 2022'de bilgisayarın çalışır durumda olduğu belirtildi. Açıklamada, "Bu Apple-1 bilgisayarın en dikkat çekici yönü ise tamamen çalışır durumda olduğunun belgelenmesidir: sistem kapsamlı bir testte yaklaşık olarak sekiz saat hatasız çalıştırılmıştır." ifadesi yer aldı. Ayrıca, yine aynı açıklamaya göre Jobs'ın el yazısını doğrulayan bir orijinallik mektubu da yer aldı.

NE KADARA SATILABİLİR? TAHMİNLER DUDAK UÇUKLATIYOR

Yıllar boyunca çeşitli Apple-1 bilgisayarları geçmişine, içerdiği bileşenlere ve durumuna bağlı olarak 130 bin dolar ila 815 bin dolar arasında satıldı. Müzayede 15 Aralık 2022'de sona erecek #78 Apple-1'in ise 375 bin dolardan fazla bir fiyata satılması bekleniyor.