Fenerbahçe Kongre Üyesi Ali Palabıyık'a şiir yazdı. Kimse ne dediğini anlamadı

Fenerbahçe'nin gerçekleşen Divan Kurulu Toplantısı'nda Yüksek Divan Kurulu Üyesi Suat Müftüoğlu'nun okuduğu şiir gündem oldu.

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Adana Demirspor ile oynadığı mücadelede hakem Ali Palabıyık'ın skandal kararları nedeniyle Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulunda yaşanan olaylar, kurulda çok konuşuldu.

Suat Müftüoğlu ise çıktığı kürsüde okuduğu şiir ile hem Divan Kurulunda hem sosyal medyada gündem oldu.

Ali Palabıyık'a şiir okuyan Suat Müftüoğlu "Mal gider, makam gider. Şan gider, şöhret gider. Palabıyık, gün gelir herkes gider. Pos bıyık mı, palabıyık mı ne olduğu belli değil. Kabahat onda değil, onu görevlendirenlerde" dedi.

Okuduğu şiiri Divan Kurulundaki birçok kişi Müftüoğlu'nun ne demek istediğini anlayamadı.