﻿Her sokağa yerleştirilecek. Suçlular aramızda dolaşamayacak

Jandarma Genel Komutanlığı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve ASELSAN arasında "Yapay Zekâ Destekli Kır Güvenlik Yönetim Sistemi Projesi" imzalandı.

Projede 25 il ve 109 ilçede jandarma sorumluluk sahasındaki 1.650 noktada görüntüleme sistemleri kurulacağı aktarıldı. Bazı noktaların 7 gün 24 saat kameralarla izleneceğinin altı çizildi. Görüntü kalitesinin 4K olacağı belirtildi. Görüntülerin belirli bir süreyle kayıt sistemleri üzerinde saklanacağı ve.video analitikler sayesinde anlık izleme, geçmişe dönük sorgular gerçekleştirilebilecek ve sınıflandırmalar yapılabileceği açıklandı.

ASAYİŞİ SAĞLANACAK

Sistem, Seçili şahıs arama, eşkâl tespiti, kişi/araç istatiksel sahne analizi, araç bulma, seçili araç arama ve kalabalık yoğunluk çıkarımı gibi birçok çözümlemeYİ gerçekleştirecek. Bu sayede emniyet ve asayiş sağlanacak, kamu düzeni korunacak, suça karşı etkin caydırıcılık sağlanacak, işlenen suçlarda somut delil elde edilecek ve olaylar kısa sürede aydınlatılacak. Öte yandan, direkler üzerindeki güneş panelleri sayesinde kendi enerjisini kendi üretecek.